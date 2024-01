6º Batalhão divulga os resultados operacionais de 2023

Nesta quinta-feira (04), o 6º Batalhão apresentou os resultados operacionais obtidos em todo o ano de 2023. No total, foram registradas 80.016 ocorrências e 30.112 operações foram realizadas no âmbito da Unidade.

Houve 1.177 ocorrências com apreensão de entorpecentes e 296 mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, as equipes obtiveram êxito em apreender 307 armas de fogo e recuperar 406 veículos com restrição de furto ou roubo.

Para o comandante do 6º BPM, Tenente-Coronel César, os excelentes resultados operacionais obtidos no ano de 2023 são reflexos da dedicação incansável e do profissionalismo exemplar de cada militar que integra as fileiras do 6º BPM.

