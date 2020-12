6º Batalhão da Polícia Militar comemora 32º aniversário

Nesta quarta-feira (02) foi realizada a solenidade militar alusiva ao 32º aniversário do 6º Batalhão da PMES. O evento foi realizado no auditório da Faculdade Multivix, em Laranjeiras, no município de Serra, e contou com a presença do comandante-geral, coronel Douglas Caus, do subcomandante-geral, coronel Márcio Celante, do comandante de Polícia Ostensiva Metropolitano, tenente-coronel Laurismar Tomazeli, e do comandante do 6º BPM, tenente-coronel Leonardo Celante, dentre outras autoridades militares e civis.

Na ocasião, foram rendidas homenagens ao Destaque Operacional do 6º Batalhão no 3º Trimestre de 2020, cabo Jefferson Moreira de Oliveira, da 1ª Companhia. Também foram homenageados os “Amigos do 6º BPM”: o promotor de Justiça Flavio Tannuri e o pastor Marcelino Moraes, da Universal nas Forças Policiais. Também foram agraciados colaboradores e entidades que apoiaram o 6º Batalhão durante o ano de 2020.

Em sua fala, o comandante do 6º BPM, tenente-coronel Leonardo Celante, enalteceu a data, afirmando que a existência e a longevidade do Batalhão se deve ao trabalho árduo e contínuo de todos que passaram pela Unidade. “É com muito orgulho que realizamos esta solenidade como forma de homenagear esta distinta Unidade Operacional.”

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Caus, por sua vez, destacou a importância do 6º Batalhão no contexto da segurança pública do município de Serra, o mais populoso do estado. “Parabenizo o 6º Batalhão por mais um ano de existência, e estendo essa menção a todos os policiais militares da Unidade, que dia a dia enfrentam a criminalidade no município de Serra, mesmo com o risco da própria vida.”

