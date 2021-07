6º Batalhão apreende submetralhadora e drogas em bairros da Serra

Nessa quarta-feira, as ações dos militares do 6º Batalhão resultaram na apreensão de uma submetralhadora, munições e entorpecentes na Serra.

Durante patrulhamento no bairro Centro da Serra, militares suspeitaram de um grupo de indivíduos que estavam próximos a uma escola. Os suspeitos percebendo a aproximação da viatura fugiram, não sendo possível abordá-los. Buscas foram feitas no local, sendo então encontrada uma submetralhadora com 14 munições calibre 380.

Em Serra Dourada II, militares obtiveram êxito na apreensão de 67 papelotes de cocaína, 10 unidades de haxixe, rádios comunicadores, uma balança de precisão e material para embalo. Todo o material ilícito foi encontrado e apreendido com um suspeito.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]