6ª Companhia Independente confecciona o primeiro Termo Circunstanciado de Ocorrência da PMES

Em conformidade com o planejamento proposto para reforço no policiamento em todo território capixaba durante o período eleitoral, a Polícia Militar levou às ruas 5.469 policiais militares, com 1.088 viaturas neste domingo (15).

O efetivo de serviço foi responsável por proporcionar segurança pública nos locais de votação e apuração, além de outras ações em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Para subsidiar a tomada de decisões e monitorar as ações com reflexo na segurança pública, foi montado um Gabinete de Crise na sala do Alto Comando da PMES, coordenado pelo Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) e o Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE).

“Apesar do primeiro turno das eleições municipais ter transcorrido sem grandes intercorrências, registramos um marco na história da Corporação, com a confecção do primeiro Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para um crime de Boca de Urna na área da 6ª Companhia Independente, em Marechal Floriano”, informou o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus.

Os militares foram empregados desde a abertura das urnas, às 7 horas até o final da apuração dos votos. Ao todo, foram atendidos 1.727 locais de votação, 7.433 Seções Eleitorais e 50 Cartórios Eleitorais e quase 2,9 milhões de eleitores no Estado.

“O policiamento nos locais de votação foi o garantidor na prática do exercício da democracia, levando maior segurança aos cidadãos durante o pleito”, finalizou o comandante da PM.

