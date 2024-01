Foto: Reprodução 69 cantadas para começar conversa e quebrar o gelo com humor

Sabemos que muitas vezes pode ser complicado dar aquele start na conversa com a pessoa na qual você está interessado, não é? Mas não existe forma melhor de quebrar o gelo do que usar uma cantada divertida, afinal, o humor pode ser uma excelente forma de conquistar alguém. Confira nossas cantadas para começar conversa e conquiste o coração do seu amor!

69 cantadas para começar conversa

1. Oi, você acredita em amor à primeira vista ou devo passar por aqui de novo?

2. Ei, se beleza fosse tempo, você seria a eternidade.

3. Você tem um mapa? Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos.

4. Oi, você não é uma pirata, mas consegue roubar meu coração.

5. Se beleza fosse crime, você pegaria prisão perpétua.

6. Oi, você é um Wi-Fi? Porque estou sentindo uma conexão.

7. Se você fosse um número, seria o número 1.

8. Se você fosse um sanduíche, você seria um ‘xinga muito’.

9. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o seu nome?

11. Se você fosse um planeta, seria o planeta mais bonito do universo.

12. Você acredita em amor a longa distância, ou devo andar até aí?

14. Eu não sou fotógrafo, mas eu posso nos imaginar juntos.

15. Se você fosse um gelo, seria um ‘gelinho’ especial.

17. Eu não sou mágico, mas posso fazer desaparecer a tristeza do seu rosto.

18. Oi, meu nome é [seu nome], mas você pode me chamar de seu.

19. Posso te seguir? Minha mãe sempre disse para seguir meus sonhos.

20. Se você fosse uma fruta, seria uma uva. Porque você é ‘uva’ pessoa maravilhosa.

21. Oi, você não é o Google, mas tem tudo o que eu procuro.

22. Você está cansada? Porque você vem correndo na minha mente o dia todo.

23. Você é um furacão? Porque você virou minha vida de cabeça para baixo.

25. Se você fosse um Pokémon, seria um ‘chamander’ porque você está pegando fogo.

27. Oi, você acredita em destino? Porque eu acho que fomos feitos um para o outro.

28. Você é um livro? Porque eu mal posso esperar para começar a ler sua história.

29. Você é um furacão? Porque você revirou minha cabeça.

35. Você é um vulcão? Porque você faz meu coração entrar em erupção.

36. Oi, meu nome é [seu nome], mas você pode me chamar de seu.

38. Se você fosse um aplicativo, seria o meu preferido.

43. Você é um pirata? Porque roubou meu coração.

44. Você tem um nome, ou posso te chamar de minha?

47. Oi, eu não sou um fotógrafo, mas podemos fazer algumas fotos juntos?

51. Oi, você não é a Angelina Jolie, mas tem uns lábios que dariam inveja até na Hollywood.

52. Você é uma estrela? Porque desde que te vi, você é a luz da minha vida.

53. Se você fosse um livro, seria uma obra de arte.

55. Se você fosse um aplicativo, seria o meu preferido.

62. Você é um vulcão? Porque você faz meu coração entrar em erupção.

68. Você é um livro? Porque eu mal posso esperar para começar a ler sua história.

69. Oi, acho que deixei cair alguma coisa… O que? Meu queixo, quando te vi.

