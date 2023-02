Graciele Lacerda causou nas redes sociais e deixou os fãs babando o último fim de semana (06) enquanto curte suas férias nos Estados Unidos. Sem se abalar com o frio da gringa, a musa aproveitou um dia de piscina e fez um baita sucesso com os cliques no Instagram!

Usando um biquíni branco no modelo tomara-que-caia, a noiva do cantor Zezé Di Camargo impressionou os internautas ao mostrar seu shape saradíssimo enquanto aproveitava o sol para manter o bronzeado, mesmo durante a viagem. “A sorte de encontrar um verão em pleno inverno”, celebrou Graciele na legenda.

“Se essa mulher tiver defeito é nas tripas. Oh mulher linda viu, sou fã”, brincou uma seguidora, exaltando a musa nos comentários da publicação. “A beleza não é tudo, mas ela entrega muito”, babou uma internauta na ocasião. “Zezé é um cara de sorte”, disparou outro seguidor.

Graciele Lacerda fala sobre trabalho no Instagram e surge de biquíni na beira da piscina

Ela é empresária! Recentemente, a musa fitness Graciele Lacerda usou o Instagram para falar um pouco mais de seu trabalho como influenciadora. A morena posou na beira da piscina e comentou sobre a vida profissional e como tem flexibilidade na escolha.

“A foto é Flagra do Jôjô! Resolvi postar para compartilhar com vocês algo que está na minha cabeça. Dizem que o trabalho dignifica o homem, acredito que mais do que isso, o trabalho é necessário. Hoje eu faço o que amo, e levo muito a sério o que trago para vocês”, contou a musa na legenda.

“Tenho uma equipe que me auxilia, mas me envolvo em todos os processos. Nada acontece sem a minha participação. E posso dizer que estou feliz com a minha caminhada. E tudo isso é graças a vocês, que acreditam em mim e me apoiam! Por isso faço questão de estar sempre conectada, conversando com vocês, respondendo inbox, tirando dúvidas! E posso falar? Nem sinto que estou trabalhando! Amo demais a nossa conexão”, declarou a musa.

