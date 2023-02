Aline Campos começou a quarta-feira (08) chocando seus fãs do Instagram e caprichou no ensaio publicado em seu Instagram, onde participou de um desfile de roupas de banho sem decepcionar a galera com os cliques de tirar o fôlego!

A morena se tornou assunto ao exibir seu corpão de milhões enquanto posava com um maiô de recortes estampado que evidenciou ainda mais o shape definido da musa. “Impactada com essas fotos do desfile de ontem! Qual vocês preferiram? Lançamento da nova coleção @amirslama + @narcisat numa collab incrível! Foi lindo e divertidíssimo o desfile!”, contou Aline na legenda.

“Quem disse que mulher perfeita não existe? Existe sim”, disparou um seguidor, exaltando a musa nos comentários da publicação. “Eu estou impactada também com esse corpão”, afirmou uma fã da morena. “Só consegui enxergar perfeição em cada uma dessas fotos”, elogiou um terceiro.

Aline Campos quebra silêncio após fim de relação com Jesus Luz: “Está tudo fluindo”

Abriu o jogo! Recentemente, a atriz Aline Campos falou pela primeira vez sobre o término de seu relacionamento com o modelo Jesus Luz após sete meses de relação. A musa contou em entrevista à jornalista Patrícia Kogut que ainda nem pensa em se relacionar de novo, pois está superando o fim do namoro.

“Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho. Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro… Já éramos amigos antes”, contou a musa.

“[O término] não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom. Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que… O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã”, completou Aline.

(*Metropoliana FM)