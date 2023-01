O corpão tá em dia! Viviane Tube, mãe de Viih Tube e influenciadora digital, finalizou seu último procedimento no bumbum e chamou a atenção dos fãs na tarde desta sexta-feira (13).

“Resultado após 3 meses do procedimento para descolar a celulite e melhorar o volume! Sem celulites e zero flacidez!”, escreveu na legenda da publicação. Nos dois cliques, Viviane Tube dispensa suas calças para mostrar o resultado no bumbum e foi extremamente elogiada nas redes sociais.

“Meu deus, quanto mais o tempo passa, mais jovem você tá ficando! Que inveja”, brincou um fã no campo de comentários. “Essa família Tube realmente tem um sangue maravilhoso, inacreditável”, afirmou mais um, com alguns emojis de foguinho ao lado.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Viviane Tube, a mãe de Viih Tube, comentou com os fãs o amor que tem por Eliezer, seu genro, e afirmou que sua filha precisava de um homem de verdade.

“Ele é homem, a Viih sempre namorou meninos mais novos, até mais novos do que ela. Pela maturidade dela, que começou a trabalhar muito cedo, ela precisa de um homem, um cara mais velho”, disse Viviane Tube.

O Eli tem dez anos a mais e estou achando muito confortável. Sinto que agora ela tem uma pessoa de verdade para cuidar dela, estar junto e crescer com ela”, finalizou.

(*Metropolitana FM)