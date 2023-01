Ela tá demais! Simaria, sertaneja, musa fitness e influenciadora digital, resolveu colocar toda a sua boa forma para jogo com um maiô colado e pra lá de diferenciado na tarde desta sexta-feira (13).

“As mulheres não choram, as mulheres faturam”, escreveu a musa na legenda da publicação. Já na foto, Simaria aposta em um maiô cavadíssimo ao corpo, enquanto aproveita para dar uma leve empinadinha e ainda exibir sua make apaixonante.

“Minha inspiração todinha!”, disse um fã no campo de comentários. “Tinha que ser Papai do céu pra te fazer com tanta PERFEIÇÃO”, afirmou mais uma.

Simone Mendes se emociona ao falar da dupla com Simaria

Durante entrevista cedida ao Fantástico, Simone Mendes, da dupla com Simaria, apareceu emocionada ao comentar mais uma vez o fim das sertanejas.

“A dor mais terrível que vivi. Fiquei muitos dias sem dormir, [tive] crise de ansiedade… foi muito difícil”, analisa Simone sobre o fim da parceria com Simaria, que durou 10 anos”, disse Simone.

“É muito diferente você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou”, finalizou.

(*Metropolitana FM)