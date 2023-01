Haja boa forma! Larissa Santos, participante do Big Brother Brasil 23, foi muito comparada com Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, deixou os fãs impressionados ao surgir exibindo toda a sua boa forma na tarde desta sexta-feira (13).

Na legenda da publicação, a celebridade colocou apenas um emoji de coração rosa. No vídeo, Larissa Santos surge dançando e exibindo um biquíni colado ao corpo. Atualmente, a participante do Big Brother Brasil conta com mais de 339 mil seguidores no Instagram.

“Deus tem seus escolhidos”, apontou um fã no campo de comentários. “Mulher que corpo é esse ? Quando humilhação pra nós meras mortais”, afirmou mais um.

Larissa Santos revela que passou muita coisa para ajudar a família

Durante entrevista cedida ao Gshow, Larissa Santos revela que passou muitas coisas difíceis para conseguir ajudar a sua família no passado. A musa já chegou a vender bíblia.

“Perrengue a gente passou nos meus 13 anos, depois que meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar. Já fiz de tudo: papel de presente, vendi Bíblia, fui vendedora… tive que trabalhar pra começar a ajudar em casa. Eu vendia Bíblia numa livraria, só que tem que entender muito”, disse Larissa Santos.

“Então eu li a Bíblia inteira pra entender mesmo, porque você precisa ter argumentos pra vender. Eu sempre gostei, porque minha família era toda da igreja, mas comecei a estudar mais e eu superargumentava. Minha família é toda evangélica”, finalizou.

(*Metropolitana FM)