Pronta pra sensualizar! Geisy Arruda fez um baita sucesso nas redes sociais durante a noite desta segunda-feira (09) e garantiu a alegria do início de semana de seus seguidores ao divulgar as selfies mais ousadas de todas em seu Instagram.

Na ocasião, a musa surgiu com sua ótima forma enquanto posava com uma lingerie branca de renda que evidenciou não somente o bronzeado marcante da musa, como também suas curvas esculturais em ângulos de tirar o fôlego. “Ensaio novinho de ano novo saindo essa semana”, avisou a musa na legenda.

“Esses olhos verdes me seduzem demais”, afirmou um seguidor nos comentários da publicação. “Linda em 2022 e mais perfeita ainda em 2023, como pode?”, disparou um internauta nos comentários. “Essa mulher é completamente belíssima”, elogiou outro fã da musa.

Geisy Arruda fala sobre planos para 2023: “Estou renovada”

Boas vibrações! Recentemente, Geisy Arruda falou sobre os planos para 2023 enquanto curtia sua viagem de fim de ano para Socorro, no interior de São Paulo. Em uma publicação do Instagram, a musa do OnlyFans falou sobre o desejo de conquistar um novo amor para o novo ano!

“A cachoeira é um lugar sagrado. Que as águas me tragam muita paz, saúde e, quem sabe, um novo amor? Estou renovada para 2023. Amo me conectar com a natureza. O mar e a cachoeira são lugares de muita energia”, afirmou a musa em sua publicação.

(*Metropolitana FM)