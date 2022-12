Haja boa forma! Gabi Martins, influenciadora digital, cantora e uma das ex-participantes do Big Brother Brasil, compartilhou um clique em que aparece em frente ao espelho da academia.

“Vamos pra cima”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Gabi Martins apostou em um decote preto e com o seu volume turbinado. Claro, o que mais deixou os fãs apaixonados no clique foi justamente seu shape simplesmente impecável e trincado.

“Meu deus, só a Gabi Martins consegue me fazer ter vontade de ir na academia”, apontou um fã no campo de comentários. “Eu queria que você entrasse novamente no BBB”, afirmou mais um.

Durante entrevista cedida ao portal UOL, Gabi Martins, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, resolveu abrir o jogo sobre a sua participação no reality show mais vigiado do Brasil.

“Lá dentro foi surreal, é muita pressão você ter que votar em alguém, ter que se expor. Eu amava as festas, mas o que eu ficava mais apreensiva era ter que votar em alguém”, comentou Gabi Martins.

“Eu prefiro que votem em mim do que votar em alguém… Eu não sabia lidar, era muito novinha, foi algo desafiador, mas foi ótimo”, finalizou.

(*Metropolitana FM)