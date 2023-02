Redação EdiCase 6 tendências de cores para usar nas paredes em 2023

A busca pela sensação de acolhimento e conforto emocional determinou a escolha dos tons que vão imperar nos lares brasileiros em 2023. Embasadas em estudos e tendências mundiais, as principais marcas de tintas apostam em nuances terrosas e neutras, que reforçam a conexão com a natureza e inspiram otimismo.

1. Silêncio de Inverno (Coral)

A Coral aposta alto na conexão com a natureza em sua paleta de cores para 2023. Indicado como a cor do ano da marca, o Silêncio de Inverno é um tom esverdeado terroso, influenciado pelas nuances quentes de flores secas e campos. Positiva e natural, a cor evoca a plenitude, a calmaria e a magia das transformações.

2. Calcita Alaranjada (Suvinil)

Inspirada na pedra de mesmo nome, a Calcita Alaranjada é a cor do ano eleita pela Suvinil. Esse matiz laranja terroso, com pigmentação 100% mineral (feita de uma combinação de argilas), traz a energia da inovação, ao mesmo tempo em que remete aos tons escavados do solo, resgatando ancestralidade.

3. Carmen (Lukscolor)

Carmem celebra a cor da terra (Imagem: Divulgação | Tintas Lukscolor)

Em sintonia com as nossas raízes, a cultura e a brasilidade, o matiz terroso Carmen é a cor de 2023 da Lukscolor. Para a marca, a tonalidade celebra o pertencimento, a força da terra, da mãe natureza e do feminino.

4. Calmaria (Eucatex)

Tom de azul suave estimula o pensamento criativo (Imagem: Divulgação | Tintas Eucatex)

Cor-tendência da Eucatex, Calmaria consegue ser sóbria e, ao mesmo tempo, estimulante do pensamento criativo. Esse tom de azul suave desperta a realização espiritual, a confiança e está associado à harmonia, à tranquilidade e à serenidade.

5. Vining Ivy (Tintas Renner)

Verde-azulado é uma cor moderna e atrai sentimentos positivos (Imagem: Divulgação | Tintas Renner)

A versatilidade do verde-azulado Vining Ivy é a aposta dos especialistas da marca Tintas Renner. Sinônimo de modernidade , a cor é ousada, porém serena. Propaga sentimentos de otimismo, tranquilidade e equilíbrio.

6. Meu Caminho (Sherwin-Williams)

Cor ‘Meu Caminho’ inspira o encontro da beleza em si mesmo (Imagem: Divulgação | Tintas Sherwin-Williams)

A Sherwin-Williams optou por um neutro quente e rosado como destaque de sua paleta de 2023. A cor Meu Caminho foi inspirada pela ideia de encontrar a beleza além de nós mesmos. É um tom contemplativo, que convida à compaixão e transmite simplicidade e empatia.

