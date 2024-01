Foto: Reprodução 6 tendências de bolsa para ficar de olho em 2024

Confira as tendências de bolsas que estão no radar para bombar nesse ano. Saiba quais são as tendências de bolsas que estão bombando nessa temporada e coloque na sua lista de desejos ao longo desse ano.

As bolsas possuem o poder de transformar qualquer look! Por isso é importante entender quais modelos podem bombar nesse ano, dessa forma você pode se guiar melhor na hora de comprar novas bolsas para montar looks.

Confira 6 tendências de bolsa para ficar de olho em 2024

Vamos conferir quais bolsas estão no radar para bombar nesse ano. Segundo o site Elle , existem alguns modelos que prometem causar em 2024.

1. Maxibags

As maxibags voltaram em 2022 e continuam entre as tendências de bolsas de 2024. Com maior foco para modelos pretos e de couro mole. Pra quem gosta de peças com espaço suficiente para carregar absolutamente tudo essa é a opção ideal.

2. Cherry bomb

Os tons de vinho prometem bombar em 2024 e isso também vale para as tendências de bolsas. Atenção nas cores bordô, sangue de boi, cereja preta e qualquer outro tom de vermelho profundo para entrar no mood.

3. Bolsas esféricas

As bolsas esféricas prevaleceram nas coleções do inverno 2023, e o mesmo aconteceu no verão 2024, com bolsas de ombro escavadas aparecendo nos desfiles de Isabel Marant e Hermès, e círculos mais compactos na Ralph Lauren e Louis Vuitton.

4. Formato diferentes

Corações, estrelas, triângulos e outras formas inusitadas moldam as bolsas da temporada. Se você já acumula muitos modelos no closet, a única maneira de adicionar um pouco de emoção ao look é com uma bolsa diferentona.

5. Azul claro

O azul claro pode ser uma cor chave de 2024 e uma das principais tendências de bolsas da temporada. O tom mais descolado do ano, pode ser combinado com cores vibrantes, metálicas ou neutras para um look moderno e sem esforço.

6. Anos 90

Os anos 1990 seguem influenciando a moda atual, com direito a uma profusão de bolsas baguete nas passarelas. Se jogue em bolsas longe do comum, o modelo longo e horizontal está em alta.

A Luciane Cachinski , publicou em seu canal no youtube um vídeo explicando sobre as bolsas que serão tendência nesse verão. Veja abaixo.

