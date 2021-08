Reprodução: Alto Astral 6 signos mais tóxicos do mundo místico

Alguns indivíduos, por terem uma personalidade considerada forte e um comportamento mais negativo, acabam levando a fama de pessoas difíceis de lidar. Contudo, a partir do momento que o jeitinho de alguém passa a afetar a rotina das demais pessoas, é hora, sim, de parar e avaliar se não estamos lindando com alguém tóxico.

E atenção: certas características dos signos do Zodíaco podem contribuir para determinar as características das pessoas e, consequentementem reforçar esse jeito complicado e tóxico de ser. Assim, se você quer estar mais atento às suas companhias ou então aos seus próprios hábitos e maneiras de lidar com a vida, confira abaixo quais são os signos que têm maiores chances de acabarem com o título de “os mais tóxicos do grupo” !

1- Capricórnio

Em primeiro lugar, está Capricórnio. Pessimistas por natureza, os capricornianos costumam ser mais grosseiros com as pessoas ao redor. Apesar de, às vezes, não ser por mal, acabam agindo de uma forma muito racional em situações que deveriam usar o coração e, por consequência, afetam negativamente aqueles que estão ao seu redor.

2- Virgem

Sistemáticos e duros consigo mesmos, os virginianos estão em segundo lugar na classificação de signos mais tóxicos. Eles amam estar no controle de tudo e, por isso, acabam passando um ar de superioridade, muitas vezes sem necessidade. Quando estão se sentindo confiantes, criam liberdade de criticar tudo que não gostam.

3- Câncer

Movidos pelo sentimento, os cancerianos exigem afeto de todos aqueles que vivem com eles. Por isso, são indivíduos possessivos e, consequentemente, tóxicos – especialmente quando o assunto envolve emoções e demonstrações. Além disso, são rancorosos e guardam mágoas facilmente.

4- Aquário

Os nativos desse signo muitas vezes agem de forma fria e calculista, até mesmo em momentos que deveriam ser sentimentais. Geralmente, valorizam mais a si próprios e acabam esquecendo do próximo. Quando pegam o famoso ranço de alguém, conseguem fingir que a pessoa nunca existiu.

5- Gêmeos

Os nativos de gêmeos são conhecidos por sua bipolaridade, por isso acabam sendo taxados de ”duas caras”. Eles têm um jeito doce e amável, mas, por outro lado, não são nada fáceis de lidar. Isso porque são duros quando querem e não conseguem relevar nada.

6- Áries

Agem por impulso e são muito intensos para lidar com tudo. Com isso, estressam e magoam até mesmo aqueles que os amam, trazendo muitas consequências negativas para suas relações. Colocam o orgulho em primeiro lugar e levam os problemas para outro patamar.

Consultoria: João Bidu