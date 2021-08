Redação JOÃOBIDU 6 salmos de proteção e libertação da inveja

Na Bíblia, o Livro dos Salmos é um dos mais reconfortantes e tem sempre um ensinamento direcionado para nossa vida. Ele reúne 150 poemas escritos pelo chamado Povo Eleito (Israel) para louvar a Deus. Quando quiser conversar com o Pai, escolha um lugar tranquilo, acenda uma vela e diga: “Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração” . Depois, reze os salmos a seguir e afaste a inveja de sua vida!

APROVEITE E CONFIRA SEU HORÓSCOPO NO SITE DO JOÃO BIDU . ELE PODE TRAZER MUITAS REVELAÇÕES PARA A SUA VIDA!

Salmo 7

“Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me; * 2 Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. * 3 Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, * 4 Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa), * 5 Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória (Selá). * 6 Levanta-te, Senhor na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste. * 7 Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas. * 8 O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. * 9 Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. * 10 O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. * 11 Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. * 12 Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado. * 13 E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. * 14 Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras. * 15 Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. * 16 A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. * 17 Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.”

Salmo 26

“Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no Senhor; não vacilarei. * 2 Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração. * 3 Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade. * 4 Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. * 5 Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios. * 6 Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. * 7 Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. * 8 Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. * 9 Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, * 10 Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. * 11 Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim. * 12 O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor.”

Salmo 53

“Disse o néscio no seu coração: ‘Não há Deus. Têm-se corrompido, e cometido abominável iniquidade; não há ninguém que faça o bem’. * 2 Deus olhou desde os Céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. * 3 Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não, nem sequer um. * 4 Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. * 5 Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava; tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. * 6 Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel.”

Salmo 79

Você viu?

“O Deus, os gentios vieram à tua herança; contaminaram o teu santo templo; reduziram Jerusalém a montões de pedras. * 2 Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da Terra. * 3 Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. * 4 Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. * 5 Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? * 6 Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. * 7 Porque devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas. * 8 Não te lembres das nossas iniquidades passadas; venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. * 9 Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome; e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. * 10 Porque diriam os gentios: ‘Onde está o seu Deus?’ Seja Ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. * 11 Venha perante a tua face o gemido dos presos; segundo a grandeza do teu braço preserva aqueles que estão sentenciados à morte. * 12 E torna aos nossos vizinhos, no seu regaço, sete vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. * 13 Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente; de geração em geração cantaremos os teus louvores.”

Salmo 101

“Cantarei a misericórdia e o juízo; a ti, Senhor, cantarei. * 2 Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. * 3 Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam; não se me pegará a mim. * 4 Um coração perverso se apartará de mim; não conhecerei o homem mau. * 5 Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. * 6 Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo; o que anda num caminho reto, esse me servirá. * 7 O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. * 8 Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade.”

Salmo 117

“Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. * 2 Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.”

Além das orações, você pode contar também com a ajuda do Pó de Proteção , da loja do João Bidu . Esse pó é feito com ervas naturais e consagradas para proteger a energia de ambientes, impedindo que sua energia seja acessada e espelhando tudo o que for de negativo.

LEIA TAMBÉM

noEmbed