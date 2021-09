Reprodução: Alto Astral 6 receitas típicas da culinária brasileira para quem ama comida caseira

Nada melhor do que aproveitar o feriado para saborear aquela refeição caseira com as pessoas que moram com você, não é mesmo? Dividir esse momento tão gostoso que é cozinhar e comer ao lado de quem amamos é único. No entanto, para essa ocasião ficar ainda mais especial, arrisque-se na cozinha ao fazer receitas incríveis da culinária brasileira!

Desde feijoada até acarajé, o Brasil oferece uma diversidade imensa de sabores quando o assunto é comida. Sendo assim, surpreenda seus amigos e familiares com pratos típicos brasileiros. Com certeza eles vão ficar com água na boca ao sentir o cheiro das receitas. Confira, abaixo, 6 receitas que separamos:

Feijoada tradicional

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 2h20 (+24h de molho) Rendimento: 12 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 rabo suíno

1 orelha suína

300g de costelinha suína em pedaços

2 dentes de alho picados

300g de lombo suíno em cubos

300g de acém bovino em cubos

500g de feijão-preto

3 folhas de louro

2 colheres (sopa) de óleo

2 gomos de linguiça calabresa em rodelas

1 gomo de paio em rodelas

350g de bacon em cubos

Sal e molho de pimenta a gosto

Couve refogada e torresmo para acompanhar

Modo de preparo

Coloque o rabo suíno e a orelha suína em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 24 horas, trocando a água 4 vezes. Escorra, coloque em uma panela, cubra com água e cozinhe por 30 minutos, em fogo médio. Escorra, deixe esfriar e corte em pedaços.

Em uma panela de pressão, coloque o rabo e a orelha, a costelinha, o lombo, o acém, o feijão e o louro, cubra com água e cozinhe por 20 minutos com a panela aberta, sem pressão, em fogo baixo. À parte, aqueça uma panela, em fogo médio, com o óleo e frite a calabresa, o paio, o bacon e o alho por 5 minutos ou até dourar. Transfira para a panela de pressão, cubra com mais água, tampe e cozinhe por 20 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela.

Volte a panela ao fogo médio, tempere com sal, molho de pimenta e cozinhe até que todos os ingredientes estejam macios, mas sem desmanchar. Retire do fogo e sirva acompanhada de couve refogada e torresmo.

Acarajé baiano

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h30 (+12h de molho) Rendimento: 15 unidades Dificuldade: médio

Ingredientes

1kg de feijão-fradinho

3 cebolas grandes picadas

Sal a gosto

Azeite de dendê para fritar

Vatapá

2 vidros de leite de coco (400ml)

1/2 xícara (chá) de leite

100g de castanha de caju torrada

100g de amendoim torrado

2 colheres (sopa) de gengibre picado

2 pães amanhecidos picados

1/2 xícara (chá) de azeite de dendê

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

500g de camarão limpo

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

1 xícara (chá) de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Esfregue os grãos de feijão entre as mãos para retirar a pele. Bata o feijão no liquidificador junto com a cebola e sal até formar uma massa homogênea, se preciso adicione água para bater. Modele pequenas bolinhas com a massa, com a ajuda de 2 colheres grandes e frite, aos poucos, em azeite de dendê. Escorra em papel absorvente e reserve.

Para o vatapá, no liquidificador, bata o leite de coco, o leite, a castanha de caju, o amendoim, o gengibre e o pão até triturar bem. Reserve. Aqueça uma panela com o azeite de dendê e frite o alho e a cebola por 2 minutos. Adicione o camarão, a pimenta e o coentro e refogue por mais 3 minutos. Junte o conteúdo batido do liquidificador, tempere com sal a gosto e cozinhe, mexendo sempre até engrossar. Abra os acarajés ao meio, recheie com uma porção do vatapá e sirva.

Moqueca capixaba

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 50min Rendimento: 5 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de cação em postas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de 1 limão

2 cebolas em rodelas

4 tomates em rodelas

1 pimentão verde em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

1/2 maço de coentro picado

2 vidros de leite de coco (400ml)

4 colheres (sopa) de azeite-de-dendê

1 colher (sopa) de óleo de urucum

1/2 xícara (chá) de água

Coentro picado a gosto para polvilhar

Modo de preparo

Tempere o peixe com sal, pimenta e o limão. Em uma panela grande, faça camadas de cebola, de tomate, de pimentões, de coentro e de peixe. Repita o processo até que os ingredientes acabem. Regue com metade do leite de coco, o azeite-de-dendê, o óleo de urucum e a água, polvilhe com coentro e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até que o peixe esteja cozido. Regue com o restante do leite de coco e acerte o sal se necessário e cozinhe por mais 3 minutos. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Feijão-tropeiro com banana frita

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de bacon em cubos

2 gomos de linguiça calabresa picada

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras (chá) de feijão-carioca cozido sem caldo

1 xícara (chá) de farinha de mandioca

2 ovos cozidos e picados

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Banana frita

4 bananas-prata fatiadas

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de farinha de rosca

2 colheres (sopa) de fubá

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até dourar. Junte a linguiça e frite por 3 minutos. Adicione a manteiga, a cebola, o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente o feijão, a farinha de mandioca, os ovos, sal, pimenta e cheiro verde. Misture e desligue o fogo.

Para a banana, passe-as por uma mistura feita com a farinha de trigo e a água. Empane na farinha de rosca misturada com o fubá e frite, aos poucos, em óleo quente até dourarem. Escorra em papel-toalha. Sirva com o feijão e, se desejar, com arroz e salada de alface.

Virado à paulista

Reprodução / Guia da Cozinha

Dificuldade: fácil Tempo de preparo: 1h (+6h de molho) Rendimento: 8 porções

Ingredientes

2 e 1/2 xícara (chá) de feijão-carioca

200g de bacon picado

3 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

2 gomos de calabresa fatiada

1 xícara (chá) de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha para polvilhar

Bisteca

8 bistecas suínas

3 dentes de alho amassados

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Arroz branco, banana frita, ovo frito, couve refogada e torresmo para acompanhar

Modo de preparo

Coloque o feijão em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Escorra, coloque em uma panela de pressão com água e cozinhe por 25 minutos depois de começar a chiar. Desligue e deixe sair a pressão. Abra a panela e escorra metade da água. Divida o feijão em duas partes, espere esfriar e bata uma delas no liquidificador até formar uma pasta, reserve.

Em uma panela grande, coloque o bacon e o óleo e frite até dourar. Adicione o alho, a cebola, a calabresa e refogue por 5 minutos. Despeje o feijão batido reservado, o feijão em grãos reservado, a farinha, sal e pimenta e misture bem até ficar cremoso. Transfira para uma travessa e polvilhe com cebolinha.

Para a bisteca, tempere a carne com o alho, o cheiro-verde, sal e pimenta. Aqueça uma frigideira com o óleo e frite as bistecas até dourar dos dois lados.

Transfira para uma travessa e sirva acompanhado do virado, do arroz branco, banana frita, ovo frito, couve refogada e torresmo para acompanhar.

Caldo de camarão na moranga para um almoço sofisticado

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 2h (+30min de descanso) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 abóbora moranga média

1 colher (sopa) de óleo

Creme

1kg de camarões médios limpos

Suco de 1 limão

3 colheres (sopa) de azeite

Sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto

4 dentes de alho amassados

1 cebola picada

4 tomates sem pele e sem sementes picados

1 xícara (chá) de vinho branco seco

1 folha de louro

2 cubos de caldo de camarão

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de água quente

1 copo de requeijão cremoso (200g)

Modo de preparo

Corte uma tampa da moranga e retire as sementes e fibras. Pincele toda parte exterior com o óleo, inclusive a tampa, e envolva em papel-alumínio. Disponha em uma fôrma e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora. Deixe esfriar e reserve. Tempere os camarões, reservando dois camarões inteiros para decorar, com o suco, metade do azeite, sal, pimenta e deixe descansar por 30 minutos.

Aqueça uma panela com o azeite restante, em fogo médio, e refogue o alho e a cebola até dourar. Junte o tomate, o vinho e o louro, mexendo até levantar fervura. Junte o camarão e cozinhe por 7 minutos. Dissolva o caldo de camarão e a farinha na água e junte ao camarão, mexendo até engrossar. Desligue, misture o requeijão, cebolinha e acerte o sal. Despeje dentro da moranga e decore com os camarões inteiros reservados escaldados em água e sal. Sirva em seguida.

