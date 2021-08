Reprodução: Alto Astral 6 receitas de purê recheado para impressionar nas refeições

Atire a primeira pedra o brasileiro que não gosta de um purê fresquinho em qualquer refeição do dia! Além de ser um acompanhamento delicioso, ele é fácil de ser feito e leva poucos ingredientes. Porém, se você quer fazer algo diferente, que tal optar por receitas de purê recheado? Elas rendem bastante e podem ser servidas até mesmo como prato principal.

Mas lembre-se: é importante escolher a batata correta para fazer receitas de purê. Assim, a melhor opção é a asterix , a famosa batata da casca rosada. Por ser mais firme e não absorver tanta água, ela dará ao purê a consistência ideal.

Sendo assim, repagine os seus pratos com essas 6 receitas de purê recheado e delicie-se:

Purê recheado com estrogonofe

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de batata cozida e espremida

4 colheres (sopa) de manteiga

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Estrogonofe

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 colher (sopa) de molho inglês

3 colheres (sopa) de ketchup

3 colheres (sopa) de mostarda

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

1,5kg de camarão médio limpo

1 xícara (chá) de champignon fatiado

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

Modo de preparo

Para o estrogonofe, derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio, e refogue a cebola por 3 minutos. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a mostarda e o molho de tomate. Assim que levantar fervura, junte o camarão e cozinhe por 3 minutos. Adicione o champignon, o creme de leite, tempere com sal, pimenta e reserve.

Para o purê, misture em uma panela, em fogo médio, a batata, a manteiga, o creme de leite, sal e pimenta, mexendo até ficar homogêneo. Desligue e espalhe metade do purê em um refratário médio. Cubra com o estrogonofe, coloque o Catupiry® às colheradas e cubra com o purê restante. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar levemente. Desligue e sirva em seguida.

Purê recheado com carne moída

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h20 Rendimento: 6 Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 batatas cozidas e espremidas

200g de creme de leite

50g de queijo parmesão ralado

Sal e noz-moscada a gosto

Molho

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

500g de carne moída

1 colher (sopa) de tempero em pó para aves

1 lata de molho de tomate pronto

2 colheres (chá) de orégano

2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Misture a batata, o creme de leite, o parmesão, o sal e a noz-moscada. Reserve. Para o molho, em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola, o alho, a carne e o tempero até dourar e secar. Adicione o molho de tomate, o orégano e misture. Deixe levantar fervura e desligue. Forre o fundo de um refratário médio com metade do purê de batata, espalhe o recheio e cubra com a outra metade de purê. Espalhe o queijo e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos antes de servir.

Purê recheado com molho de frango

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h20 Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

600g de batata descascada

3 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de leite

Sal a gosto

Margarina para untar

200g de queijo muçarela ralado para polvilhar

100g de bacon em cubos frito para decorar

Molho de frango

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 tomates picados

4 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado

1 envelope de tempero em pó para aves

1 lata de molho de tomate (340g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o purê, coloque as batatas em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe por 20 minutos em fogo baixo depois de pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente. Abra a panela, escorra as batatas e passe por um espremedor. Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo baixo, adicione a batata, o leite e mexa até formar um purê liso. Tempere com sal e desligue o fogo.

Você viu?

Para o molho de frango, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e refogue por 3 minutos. Acrescente o frango, o tempero em pó, o molho e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta, misture e desligue.

Para montar o purê recheado, faça uma camada com 1/3 do purê em um refratário médio untado e cubra com metade do molho de frango. Faça mais uma camada com 1/3 do purê, outra com o frango restante e finalize com o purê restante. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Decore com o bacon frito e sirva.

Purê recheado com peixe

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 50min Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

8 filés de pescada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 colheres (sopa) de azeite

1 xícara (chá) de queijo de minas padrão (meia cura) ralado

Azeite para untar

Purê

800g de batata cozida e amassada

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de peixe com o suco de limão, sal e pimenta. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite, em fogo médio, e grelhe os filés até ficarem levemente dourados. Retire e reserve. Para o purê, coloque a batata amassada, a manteiga, a muçarela em uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo até ficar homogêneo. Tempere com sal e noz-moscada. Espalhe metade do purê em um refratário untado com azeite. Faça uma camada com os filés de peixe e cubra com o restante do purê. Polvilhe com o queijo meia cura e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Retire do forno e sirva.

Purê recheado com frango e Catupiry®

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola em cubos

1 dente de alho amassado

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

4 colheres (sopa) de extrato de tomate

4 tomates sem sementes em cubos

1 lata de milho verde escorrido

5 colheres (sopa) de azeitona verde picada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

1/2 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Purê

4 batatas

1 xícara (chá) de leite quente

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o purê, cozinhe as batatas inteiras com casca em água fervente com sal por 15 minutos ou até amaciar, em fogo médio. Retire a casca e passe ainda quente pelo espremedor. Acrescente o leite, a manteiga, sal, pimenta e misture. Aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Adicione o frango, o extrato, o tomate, o milho, a azeitona, sal, pimenta e cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e coloque cheiro-verde. Espalhe metade do purê no fundo de um refratário médio, distribua o refogado e coloque colheradas de Catupiry®. Cubra com o restante do purê e polvilhe com os queijos. Leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Purê recheado com creme de espinafre

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

800g de batata picada

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Sal a gosto

Manteiga para untar

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado para polvilhar

Recheio

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 gomo de linguiça calabresa picada

1 maço de espinafre picado, cozido e espremido

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a batata em água quente até ficar macia. Escorra e passe ainda quente pelo espremedor. Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, adicione a batata amassada, o creme de leite, sal e cozinhe por 3 minutos, mexendo. Desligue e reserve. Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite a cebola e a calabresa até dourar. Adicione o espinafre e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de trigo dissolvida no leite e cozinhe até engrossar. Junte o creme de leite, tempere com sal, pimenta, misture e desligue o fogo. Em um refratário médio untado, faça uma camada com metade do purê, uma com o refogado de espinafre e cubra com o restante do purê. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Retire e sirva, se desejar, acompanhado de salada.

Receitas: Guia da Cozinha