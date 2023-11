6 passos para cuidar da saúde íntima no calor

Cliff Booth Ginecologista dá orientações para cuidar da saúde íntima no calor

O Brasil vive mais uma onda de calor , mas o verão mesmo só chega por aqui no dia 21 de dezembro. Ainda assim, vale reforçar que, em dias mais quentes, as mulheres devem redobrar os cuidados com a saúde íntima para prevenir desconfortos e infecções. As altas temperaturas e a consequente transpiração corporal abafam a região e criam um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias, aumentando os riscos de candidíase e vaginose bacteriana. Daniela Miyake, ginecologista e obstetra, chefe do Centro Obstétrico da Santa Casa de São Paulo, lista seis passos para manter a saúde íntima em dia no calor :

#1 Dormir sem calcinha: Procure dormir sem calcinha, com calças ou shorts mais largos, para abafar menos a região e evitar a proliferação de bactérias e fungos já existentes no organismo mas que são agentes causadores de doenças como a candidíase;

#2 Usar calcinhas de algodão: Prefira utilizar calcinhas de algodão, pois o material contribui para uma melhor respiração da região íntima. Materiais como lycra, nylon e microfibra abafam mais a área e dificultam a circulação de ar;

#3 Sabonetes íntimos ou sabonete glicerinado infantil: Utilize sabonetes próprios para a higienização da região íntima ou glicerinados infantis. Produtos com tais especificações possuem um PH mais adequado para a região e são hipoalergênicos;

#4 Não usar protetor diário: Ao contrário do que muitas mulheres pensam, o protetor diário pode prejudicar a saúde íntima, já que em dias quentes, abafa ainda mais a região e, consequentemente, provoca o aumento de secreções e corrimentos;

#5 Evitar o consumo exagerado de doces: Consumir doces em excesso provoca o desvio da flora intestinal, ou seja, altera o mecanismo de defesa do organismo e a atividade de bactérias benéficas para o corpo;

#6 Higienizar as partes íntimas apenas durante o banho: A higienização das partes íntimas deve ocorrer apenas uma ou duas vezes por dia, preferencialmente, durante o banho e com o uso de sabonete. Lavar a região muitas vezes ao dia, diminui a atividade das nossas “bactérias boas”.

Fonte: Mulher