6 motivos para amar o signo de Sagitário

Larissa Silva Confira como os signos lidam com pessoas invejosas

Você já precisou lidar com uma pessoa invejosa ? É uma situação desagradável que pode muitas vezes prejudicar várias pessoas. Cada um tem o seu jeito de resolver este problema; há pessoas que preferem tirar satisfação com a invejosa e outras são do tipo que cortam de vez as relações. Assim, descubra como cada signo lida com a inveja alheia !

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

Confira como os signos lidam com pessoas invejosas

Áries

Sua grande autoconfiança impede que você se importe com as pessoas invejosas. Áries é um signo ocupado e sempre tem algo em mente para colocar em prática, por isso não sobra tempo para esquentar tanto a cabeça com a inveja alheia. Porém, se uma pessoa invejosa tentar atrapalhar os seus planos, você não pensa duas vezes em dar um pisão nela.

Touro

Se você puder ficar no seu canto e a pessoa invejosa no canto dela, não há problema. A guerra começa se a inveja alheia começar a tirar a sua paz de espírito. Nesse caso, você mostra o seu lado mais sombrio e age com garra, para não deixar ninguém invadir o seu espaço e acabar com a sua tranquilidade.

Gêmeos

Você é do tipo que prefere ignorar a pessoa invejosa. Se a inveja estiver atrapalhando, você até tenta conversar com a pessoa, para resolver a questão na base do diálogo. Mas, se não funciona, dá um gelo tão grande na invejosa que ela até perde o interesse de tentar te atingir.

Câncer

Você tenta ser agradável o máximo que pode, por isso fica chateado quando percebe que alguém deseja o seu mal. Você procura não entrar em brigas, porém se a inveja começar a prejudicar a sua família ou as pessoas que você ama, o seu lado protetor entra em jogo. Nessa hora, a pessoa invejosa vai se arrepender de ter entrado no seu caminho…

Leão

O seu brilho é invejado por muitos, não é? Já que você está acostumado com essa situação, não se importa de saber que há pessoas invejosas no seu caminho. Em vez de ficar abatido, você fará de tudo para ter ainda mais sucesso na vida.

Virgem

Alguém está de olho no que é seu? Para lidar com essa situação desagradável, você se afasta da pessoa até perder totalmente o contato com ela. Isso porque você não permite que terceiros coloquem as mãos nas coisas que você conquistou por conta própria.

Libra

Você procura ver o lado positivo da situação. Se percebe que é um amigo que está te invejando, você fica chateado, mas tenta resolver o problema com calma, porque não gosta de perder amizades.

Escorpião

Você não é do tipo que dá uma segunda chance para a pessoa invejosa. Quando percebe que alguém está de olho nos seus bens ou no seu paquera, não perde tempo e tira satisfações com a pessoa. Decerto essa pessoa ficará na sua mira por muito tempo.

Sagitário

Ao se deparar com uma pessoa invejosa, você procura jogar boas vibrações e otimismo na situação. Assim, as vibrações negativas não vão te prejudicar e você conseguirá se livrar da inveja alheia.

Capricórnio

Você gosta de manter um espaço seguro entre as pessoas, por isso a inveja alheia não te influencia com facilidade. Para dar um jeito nas pessoas invejosas, você elimina todos os canais de contato que haviam entre você e elas.

Aquário

Você não costuma espalhar os seus êxitos e as suas conquistas. Porém, quando descobre que alguém está te desejando o mal, não se abala com a situação. Corta os laços de amizade com a pessoa e segue o baile com classe.

Peixes

Com você é sensível, pode sentir no corpo o efeito da inveja alheia. Por isso você procura se afastar da pessoa invejosa e se abriga com os seus amigos queridos, para se livrar de toda negatividade presa no corpo.

LEIA TAMBÉM:

Saiba como se proteger da inveja com diferentes amuletos

9 simpatias poderosas para se proteger da inveja

Amuletos para cada signo se proteger das energias negativas