6 looks de praia perfeitos para o verão 2024

Com a chegada do verão e dos dias de calor, as idas à praia se tornam cada vez mais comuns, não é mesmo? E é importante estar devidamente alinhada para conseguir curtir as ocasiões com conforto e confiança, afinal, a moda influencia diretamente nisso.

Se você busca inspirações de looks praianos para fugir do óbvio e adicionar um pouco mais de glamour aos seus momentos de verão, veio ao lugar certo! Selecionamos inspirações de visuais femininos e masculinos para que você possa se inspirar.

3 Inspirações de looks femininos para praia

Listamos ideias de looks femininos que podem ajudar você a arrasar na praia.

3. Saia longa e larga com top

Esse tipo de look pode ser uma boa pedida por ser fresco e unir conforto e beleza! Ideal para curtir um dia na praia, mas também para ir em restaurantes e bares praianos, esse tipo de visual incorpora sofisticação ao momento de curtir o verão.

2. Cropped e calças

Mais uma combinação infalível para garantir que vai conseguir estar confortável e bonita, os croppeds e as calças podem proporcionar visuais lindos e ainda por cima manter você cômoda durante a ida à praia.

1. Camisa oversized, shorts e acessórios

Esse visual é ideal para aqueles dias que você quer se expressar através dos acessórios ! O ponto chave aqui está no uso de uma camiseta oversized combinada com shorts mais curtos e ajustados ao corpo, o que traz um equilíbrio para o visual. O uso dos acessórios pode conceder uma personalidade extra para o seu visual, portanto, se jogue e aproveite!

3 inspirações de looks masculinos para praia

Selecionamos 3 inspirações que podem ajudar você a encontrar a ideia perfeita para montar um look praiano fashion e confortável.

3. Calças, camisetas de linho e acessórios

É possível investir em visuais um pouco mais alinhados para a praia! Esses dois looks exemplificam bastante essa possibilidade através da combinação de peças mais pesadas, como uma calça de alfaiataria, com uma camiseta de linho, que é mais leve. O uso de acessórios como o bucket hat acaba trazendo o tom mais praiano e leve para o visual.

2. Conjunto de calça e camiseta oversized

Mais uma opção de look voltado para o glam, essa inspiração une uma peça mais oversized na parte de cima e conta não apenas com uma cor alegre e que evoca a aura do verão, mas combina essa peça com uma calça de corte reto e material leve, para evocar um visual mais sofisticado para a praia.

1. Bermuda e camiseta estampada

As camisetas com estampas estão entre as peças favoritas para homens que buscam praticidade e dar aquele toque a mais para os seus visuais. Nessa inspiração, foi feita a combinação de uma peça estampada com uma bermuda mais neutra para trazer equilíbrio para o visual.

