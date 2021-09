Reprodução Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Obras com boas histórias e personagens existem em todos os sistemas disponíveis, mas se sentir lendo um livro enquanto joga não é algo tão comum. É aí que entra essa lista com 6 jogos visual novel para aproveitar nos PCs e consoles. Um gênero feito para dar imersão e permitir escolhas que alteram a narrativa. Confira.

O que é um visual novel?

É possível definir os jogos do gênero visual novel como obras de ficção e literatura interativas. Há muita leitura envolvida em cada parte da jogatina, além de imagens estáticas ou com pouco movimento entre cada ação. O jogador assume um papel mais passivo, mesmo que muitas vezes tenha opções de escolhas ou de interação com objetos da história.

Os personagens tendem a ser apaixonantes para dar uma imersão maior para quem está curtindo a aventura, fazendo com que o jogador tenha interesse em cada um que surgir em seu caminho. A trilha sonora é normalmente envolvente para manter o clima entre cada parte do texto. Conheça 6 opções de jogos visual novel na lista abaixo.

6. Code: Realize – Guardian of Rebirth

Com sua história se passando em uma versão steampunk de Londres no século 19, Code: Realize – Guardian of Rebirth traz elementos de relacionamento e de aventura em sua jogatina. A protagonista se chama Cardia, ela encontra-se doente e é perseguida por guardas.

Porém, acaba se deparando com personalidades históricas como Victor Frankenstein e Van Helsing que de uma forma ou de outra acabam ajudando em sua jornada.

Desenvolvedora: Otomate, Idea Factory

Otomate, Idea Factory Data de lançamento: 27 de novembro de 2014

27 de novembro de 2014 Plataformas: Nintendo Switch, PSVita, PS4

5. 2064: Read Only Memories

Um conhecido seu está desaparecido, mas deixou um pequeno robô que consegue pensar por si só. Com a sua ajuda, vocês seguem em busca de respostas em um mundo cyberpunk cheio de personalidade e perigos. É com essa premissa que 2064: Read Only Memories consegue agarrar o jogador. Tudo isso enquanto oferece temas como preconceito, violência e conspiração neste jogo de visual novel.

Desenvolvedora: MidBoss

Data de lançamento: 18 de agosto de 2015

Plataformas: PC, Nintendo Switch, PS4, PSVita, Xbox One, Android

4. Zero Escape: The Nonary Games

Com influências de filmes de terror, Zero Escape: The Nonary Games é uma coletânea contendo os dois primeiros jogos da franquia que começou no Nintendo DS. A premissa é que um psicopata chamado Zero capturou 9 pessoas e passa a forçá-las a participarem de um jogo cruel onde a morte é uma das punições. Esta versão deste jogo de visual novel traz as obras 999 e Virtue’s Last Reward totalmente remasterizadas.

Desenvolvedora: Spike Chunsoft

Spike Chunsoft Data de lançamento: 24 de março de 2017

24 de março de 2017 Plataformas: PSVita, PS4, PC

3. Doki Doki Literature Club Plus!

Um jogo de visual novel com uma história que começa toda fofinha, mas que aos poucos se torna uma obra de suspense e momentos complexos. O protagonista entra no clube de literatura no qual passa a escrever poemas com a intenção de encontrar o verdadeiro amor.

Vale ressaltar que cada escolha afeta todos ao redor, influenciando relacionamentos e reações das mais variadas. Ao todo são 6 histórias paralelas para serem jogadas.

Desenvolvedora: Team Salvato

Team Salvato Data de lançamento: 30 de junho de 2021

30 de junho de 2021 Plataformas: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

2. Raging Loop

Após se acidentar e precisar se acomodar em uma vila chamada Yasumizu, a protagonista Haruaki Fujaishi percebe que não consegue mais deixar o local. A partir daí, vários eventos aterrorizantes envolvendo lobos, assassinatos e um jantar passam a ocorrer.

Cabe ao jogador sobreviver enquanto tenta descobrir os motivos dessa maldição e como interrompê-la. Neste jogo de visual novel , cada diálogo passa a ser muito importante.

Desenvolvedora: Kemco

Kemco Data de lançamento: 03 de dezembro de 2015

03 de dezembro de 2015 Plataformas: Nintendo Switch, PSVita, PS4, PC, Android, iOS

1. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

3 histórias totalmente ligadas sobre casos de advogados e tribunais nas quais cada personagem é muito mais do que apresenta ao jogador. Phoenix Wright: Ace Attorney é uma franquia consagrada pelas mãos da Capcom, mas nem por isso deve ser ignorada.

O jogador conhece situações malucas que de alguma maneira estranha acabam se conectando em um grande clímax. O ideal, claro, é jogar cada título da trilogia em sua ordem correta.