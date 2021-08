Pixabay/geralt Pokémon tem diversos apps

A base de fãs do desenho e jogos de Pokémon é imensa e para eles existe muito conteúdo nos celulares. Veja abaixo, 6 jogos e apps de Pokémon para aproveitar no celular, como forma de diversão e entretenimento, os softwares estão disponíveis tanto na plataforma Android como no iOS dos iPhones.

6. Pokémon Quest (Android e iOS)

Imagine se os seus monstros prediletos, encontrados em Pokémon Red e Blue, fossem deslocados para uma ilha dentro de um universo de cubos. Isso mesmo, Pokémon Quest faz uma mistura interessante entre os pequenos monstros e o visual de Minecraft.

O objetivo do game é fazer explorações na ilha para encontrar itens raros, ou tesouros. A mecânica simples faz o jogo ser divertido e fácil de aprender, durante a exploração, Pokémons selvagens podem aparecer e o seu pequeno grupo de monstros vai cair pra dentro e o usuário controla o combate com simples toques na tela. Um bom jogo para fãs de todas as idades passarem o tempo.

5. Pokémon Go (Android e iOS)

Foi uma febre desde seu lançamento meio “beta”. Foi o primeiro jogo envolvendo Pokémon a utilizar o conceito de “realidade aumentada”. Utilizando a câmera do celular, o usuário andava pela cidade em que morasse, e o próprio sistema de GPS fazia alguns espécimes selvagem aparecerem, dando a oportunidade de captura.

No seu lançamento, era muito comum ver grupos de pessoas reunidas em determinados pontos da cidade onde, aparentemente, existiam tipos mais raros de Pokémons, ou estavam se preparando para “tomar” um ginásio de outros jogadores.

4. Pokémon TCG Online (Android)

Um prato cheio para os fãs de Pokémon, TCG foi um jogo de cartas, baseado na série com confrontos entre os treinadores. Em seguida, foi lançada a versão para Gameboy, agora, Pokémon TCG Online resgata toda a diversão estratégica de conseguir cartas, formar decks e derrotar todos os adversários.

O único ponto chato do game é que não encontrei uma versão para iOS, então os usuários do iPhone ficaram impedidos de participar dos desafios. O jogo oferece todas as mecânicas do tradicional card game de Pokémon, com uma interface simples e de fácil aprendizado.

3. Pokémon Home (Android e iOS)

O app oferece a possibilidade de trocar Pokémons com usuários de todo o mundo, a partir dos seus dispositivos smart. É uma grande biblioteca pessoal para carregar as informações dos seus Pokémons para todo lugar.

2. Pokémon TV (Android e iOS)

Faltou assistir algum episódio de Pokémon? A Pokémon TV oferece inúmeros episódios das mais variadas temporadas da série animada. São filmes, episódios, funções de animações especiais e muito mais. O aplicativo TV Pokémon é grátis, quer coisa melhor para se divertir economizando uma grana? O app está disponível para ambas as plataformas mobile: Android e iOS dos iPhones.

1. Pokémon Shuffle Mobile (Android e iOS)

Para fechar a lista, nada mais legal que outro jogo do Pokémon para aproveitar nos celulares. Este é um pouco diferente, não tem como objetivo principal capturar os pequenos monstros – mesmo estando presente – nem vencer batalhas contra outros treinadores específicos.

É um puzzle com a temática do Pokémon, então o jogador enfrentará até 150 Pokémons, mas precisará fazer combos com as imagens do puzzle para efetivamente causar dano no inimigo. Evoluções acontecem para dar mais suporte de dano nesse jogo que mistura o puzzle clássico como Candy Crush e a aplicação de dano com a pontuação dos quebra-cabeças solucionados.