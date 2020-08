6 cortes tendência com cabelo curto para te inspirar

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Você pode fazer algo diferente e criativo com a combinação entre Sol e Urano, que originalidade e independência. Conte com mais dinamismo. Porém, é preciso mais cuidado com a impaciência, a comunicação agressiva e a inquietação. Ao mesmo tempo a Lua desafia Urano no início da tarde, pode haver imprevistos. É bom cultivar realismo, para que possa introduzir novidades em sua vida com sabedoria e consciência. É bom também cultivar flexibilidade, sem forçar situações com cobranças e controle.

TOURO

Vênus confronta Plutão, não é hora para discussões acaloradas e conflituosas. Continue a observar distorções no relacionamentos, para que possa transformá-los. Evite controle, manipulações, disputas… a Lua segue em Aquário pedindo mais liberdade e independência. Os interesses se voltam para ideias criativas. Ao mesmo tempo o Sol segue em Virgem: o raciocínio lógico, o poder de síntese, a praticidade, o aperfeiçoamento de habilidades e o desenvolvimento pessoal continuam em destaque.

GÊMEOS

Continue a cultivar responsabilidade e competência, invista em aprimoramentos gerais. Sol e Mercúrio segue em Virgem, favorecendo aprimoramentos gerais. Continue com o cuidado redobrado com suas relações pessoais, para evitar disputas e controle. É importante simplificar a vida, cultivar contentamento, gratidão e discernimento. Enquanto isso, a Lua segue em Aquário, vale cultivar também liberdade e agir com autonomia, mas sem deixar de lado os compromissos assumidos ou pecar pela rebeldia.

CÂNCER

É tempo de investir na qualidade de vida, cultivar realismo e objetividade. A Lua segue em Aquário e desafia Urano no período da tarde: há tendência para alterações na agenda, vale checar os compromissos e as informações. É importante evitar atitudes imprudentes. Prefira identificar-se com novas correntes de pensamentos, novas soluções e projetos que visam o bem da coletividade. Bom também para respeitar a liberdade, o espaço, a independência e olhar pra frente com mais otimismo.

LEÃO

É tempo de renovação em sua história pessoal, o período tem potencial criativo. Sol e Urano favorecem as novidades. Porém, procure evitar críticas, cobranças e disputas. Marte desafia Saturno, é importante controlar a impaciência e a pressa. Vale cultivar independência, relaxar, espairecer e praticar alguma atividade física. Evite decisões impulsivas. Prefira atividades criativas e independentes. Lembre-se que o Sol segue em Virgem: seus movimentos devem ser mais estratégicos, conscientes e focados.

VIRGEM

Procure não se sobrecarregar de obrigações. Marte desafia Saturno, pedindo mais cuidado com a pressa e a impaciência. Erros podem gerar situações de estresse. Vale redobrar a atenção no trânsito também. Ainda bem que o Sol se combina com Urano, vale deixar para trás velhos hábitos e condicionamentos que o prejudicam, para que possa aprender a viver com mais liberdade. O período é de criatividade, originalidade e ousadia. Você pode buscar novos pontos de vista e se identificar com causas humanitárias.

LIBRA

Com o Sol em Virgem, invista na qualidade de vida. Capricho, saúde e o aprimoramento de técnicas estão em destaque. Invista também na estruturação de novos projetos, que ganharam novo impulso após o seu aniversário. Até lá, muitas finalizações estão em pauta. Quanto mais se dedicar, economizar e se empenhar agora, melhores frutos colherá. Vênus confronta Plutão, evidenciando desequilíbrios nas relações para que possa curá-las, transformá-las. Não deixe de cultivar autoestima. O amor próprio é importantíssimo!

ESCORPIÃO

Novas ideias e assuntos estão em pauta. Com o Sol em Virgem você pode cultivar mais objetividade e aprimorá-los. Porém, é importante investir no diálogo e na harmonia em suas relações. Invista também na eficiência, na objetividade e no profissionalismo. Cuide para não se tornar controlador ou exigente demais. Assuntos ligados às metas profissionais continuam em evidência. Aproveite para atualizar informações, mas tome cuidado com decisões apressadas ou impulsivas. Tudo deve ser bem pesquisado.

SAGITÁRIO

As iniciativas pedem mais atenção e cuidado. Marte segue em tensão com Saturno, é importante conter a pressa, a impaciência e a agressividade para evitar erros ou conflitos. Com mais calma, capacidade de observação e discernimento, você pode fazer melhores escolhas. Pode aprimorar seu serviço, seu projeto, ou se produto. Ainda bem que o Sol se combina com Urano para favorecer atividades criativas, a autonomia, a liberdade e a independência. Invista na originalidade.

CAPRICÓRNIO

Conte mais habilidade para enxergar novas alternativas. Soluções diferentes, ideias originais, criativas e ousadas estão em destaque. Você pode encontrar novos caminhos para velhos desafios. Mas sem deixar de lado a diplomacia nas relações. Procure manter-se cordial e flexível. O cuidado deve ser com a rebeldia, a impaciência e a inquietação, principalmente no período da tarde. Você pode cultivar mais independência e autonomia, programar caminhadas, passeios, algo que traga a sensação de liberdade.

AQUÁRIO

A Lua segue em seu signo, aproveite para conectar-se com novas correntes de pensamento, fazer novos contatos, introduzir alguma novidade em sua vida, encontrar os amigos ou fazer algo diferente do habitual. É importante investir na cordialidade, no respeito, na gentileza e na educação. Assim pode fazer bons contatos e crescer profissionalmente, deixando de lado cobranças e críticas. O Sol segue em Virgem: trace objetivos visando o melhor aproveitamento de suas ideias e a melhor canalização de esforços.

PEIXES

A Lua segue em Aquário: é tempo de conectar-se com as novas correntes de pensamento. Porém, tudo com deve ser feito com mais realismo, critério e objetividade. Evite atitudes rebeldes, imprudentes, controle e cobranças. O Sol segue em Virgem, vale cuidar também da qualidade de vida. Aproveite o domingo para organizar a agenda da semana, estabelecer prioridades, aprimorar técnicas e habilidades para que possa avançar. Continue a comprometer-se com você mesmo, seu crescimento, seus objetivos!