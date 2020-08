6º BPM homenageia destaque operacional e militares promovidos

.

Na tarde deste sábado (29), policiais militares do 14°BPM aprenderam uma arma de fogo e um foragido da justiça nos municípios de Iúna e Muniz Freire.

Em Iúna, a equipe da Força Tática recebeu informações de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em seu veículo, diante da denúncia, os militares realizaram buscas pelos bairros da cidade e localizaram o veículo com as características informadas. Foi feito acompanhamento, e o motorista desobedeceu à ordem de parada dada pela Polícia Militar.

Na ocasião o condutor do veículo retirou um objeto da cintura e o escondeu na parte de trás do carro. Após insistência por parte da equipe policial, o condutor parou o veículo, foi realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Durante a busca no interior do veículo, foi encontrado no porta objetos atrás do banco do carona, uma pistola calibre 380, carregada com 04 munições intactas. Foi constatado que o homem abordado não possui autorização para portar arma de fogo e a sua Carteira de Habilitação se encontrava vencida desde o ano 2018.

Em Muniz Freire, os policiais militares do serviço ostensivo de Ibatiba, com apoio da equipe do Setor Inteligência do 14º Batalhão, prosseguiram ao local situado na zona rural, onde uma pessoa foi detida com mandado de prisão em aberto, expedido pela vara de execução penal de Vila Velha.

Os detidos e a arma de fogo apreendida foram encaminhados à Delegacia de plantão de Venda Nova do Imigrante.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]