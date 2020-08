6º BPM apresenta resultados operacionais do mês de julho

.

Após denúncias recebidas via 190, policiais militares da 1° CIA do 5º Batalhão apreenderam uma motocicleta furtada neste fim de semana, no município de Aracruz.

Os policiais prosseguiram até o bairro Limão, onde tiveram informações de que três indivíduos estariam retirando peças de uma motocicleta próximo ao SAAE.

No local, os militares visualizaram três homens próximos a uma motocicleta de cor preta, que tentaram correr do local ao avistarem a viatura policial, porém a equipe realizou a abordagem. Durante a ocorrência foi verificado que a motocicleta estava com restrição de furto/roubo do fim de semana.

O veículo apreendido e os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz, onde um do acusados foi reconhecido como participante de uma tentavida de roubo realizada no bairro São Marcos, neste domingo (02).

