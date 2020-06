6º BPM apreende 15 tabletes de maconha em Cidade Pomar

.

Nesta quinta-feira (18), durante patrulhamento no bairro Cidade Pomar, militares receberam a informação de que criminosos estariam desenterrando drogas em uma região de mata. Com a chegada dos militares no local, os suspeitos conseguiram fugir adentrando uma área de mata. Realizadas as buscas, foram encontrados 15 tabletes de maconha e uma sacola com diversos pedaços menores.

O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Serra.

