6º Batalhão apreende drogas, armas de fogo e munições

.

Neste final de semana, militares do 6º Batalhão detiveram suspeitos portando armas de fogo e drogas no município de Serra.

No domingo (19), durante patrulhamento no bairro Balneário de Carapebus, militares suspeitaram de dois indivíduos que se mostraram inquietos com a presença policial. Realizada a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 380 com 14 munições, além de dois pinos de cocaína.

No sábado (18), em uma construção abandonada utilizada como base para o tráfico de drogas no bairro Nova Carapina, militares apreenderam 563 pinos de cocaína, 157 pedras crack, 41 buchas de maconha, um tablete e três pedaços menores da mesma substância.

Na sexta-feira (17), os militares receberam a informação de que um suspeito envolvido no tráfico de drogas estaria residindo em um condomínio no bairro Solar do Porto. Com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 34 munições, além de 250 pedras de crack.

Em outra ação, no bairro Boa Vista, militares da Força Tática apreenderam uma garrucha e nove munições calibre 38. O material apreendido foi encontrado após serem realizadas buscas em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Não houve detidos.

Os detidos e os materiais foram apresentados à Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]