6° Batalhão aborda suspeitos com mandado de prisão em aberto e apreende drogas na Serra

Nesta terça-feira (25), por meio de ações, patrulhamentos e operações realizadas na Serra, o 6° BPM apreendeu drogas e deteve duas pessoas com mandado de prisão em aberto, uma delas em um Terminal Rodoviário do município.

Os entorpecentes foram localizados em diferentes bairros, sendo em Jardim Limoeiro e Jardim Tropical. No primeiro, a equipe do K9 obteve informações de que criminosos estariam embalando materiais ilícitos dentro de uma região de mata. No local não foi possível abordar os suspeitos, porém o cão farejador encontrou uma quantidade de drogas enterradas, sendo 112 buchas de maconha e mais um pedaço pesando aproximadamente 345g, 164 unidades de haxixe, 126 pinos de cocaína, 53 pedras de crack, 12 frascos de loló e seis unidades de Skank.

Já em Jardim Tropical, foram apreendidos 80 pinos de cocaína, 72 pedras de crack, 70 buchas de maconha e cinco unidades de Skank, depois que os militares tentaram abordar indivíduos suspeitos, que conseguiram fugir deixando para trás os entorpecentes.

Os indivíduos com mandado de prisão em aberto, foram abordados e mediante pesquisa no banco de dados criminal, a veracidade dos mandados foi confirmada, sendo um no bairro Vista da Serra e o outro no Terminal Rodoviário de Carapina. As ações nos terminais estão sendo intensificadas, com a presença policial, por meio da “Operação Terminais Seguros”.

Materiais e detidos nas ocorrências foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Major Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES