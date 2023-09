5º Batalhão comemora o seu 37º aniversário com solenidade militar

Na manhã dessa quinta-feira (28/09), ocorreu a solenidade militar alusiva ao 37⁰ aniversário do 5º Batalhão da Polícia Militar, no auditório da FAACZ, em Aracruz.

O evento teve como objetivo reunir oficiais e praças da corporação militar para a celebração desses 37 anos de trajetória. A solenidade foi marcada pelas honrarias prestadas aos policiais militares que se destacaram em produtividade no 1° semestre do ano de 2023, aos policiais que incorporaram o quadro da Reserva Remunerada, aos homenageados com o título de “Amigos do 5° Batalhão da Polícia Militar” e a condecoração da medalha “Vasco Fernandes Coutinho”, que visa reconhecer e prestigiar as autoridades que contribuíram e contribuem para consolidação, manutenção e expansão dos serviços prestados ao 5° BPM.

A cerimônia contou com a presença do Comandante do 2º CPOR, Coronel Mario Marcelo Dal Col, e demais autoridades militares e civis presentes no evento.

Na ocasião, o Comandante do 2º CPOR, Coronel Mario Marcelo Dal Col, dirigiu cumprimentos a todos os presentes e parabenizou aos militares do 5⁰ Batalhão por este grande marco. Já o Comandante do 5 º Batalhão, Tenente-coronel Edsandro Vieira Crema, agradeceu a todos que estiveram ao lado do 5⁰ Batalhão ao longo desses anos, e frisou que esta unidade continuará empenhada e compromissada com o povo capixaba.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES