Foto: Reprodução 59 cantadas perfeitas para a festa de Ano-Novo

As festas de ano novo estão se aproximando e com elas vem a oportunidade de você conquistar aquela pessoa especial! Por isso, selecionamos cantadas perfeitas para festas de Ano Novo.

59 cantadas perfeitas para a festa de Ano-Novo

1. A meia-noite está chegando, mas a estrela mais brilhante desta noite já chegou – você!

2. Dizem que o Ano-Novo traz novas oportunidades. Que tal começarmos juntos essa nova jornada?

3. Se eu pudesse fazer um pedido para o Ano-Novo, seria ter o seu número de telefone.

4. Espero que o Ano-Novo traga para você tudo o que você merece. E se merecer um pouco de atenção, estou aqui!

5. Se o Ano-Novo é para recomeços, que tal começarmos com um brinde juntos?

6. A contagem regressiva para 2024 começou, mas eu só tenho olhos para você!

7. Se beijar à meia-noite traz sorte, então vamos começar o ano com o pé direito?

8. Dizem que um abraço na virada do ano traz boa sorte. Posso te dar um abraço?

9. Estava pensando: se o primeiro dia do ano define como será o resto do ano, então quero começar este ao seu lado.

10. Acredita em magia de Ano-Novo? Pois então, espero que a mágica nos traga juntos esta noite.

11. Se o brilho nos olhos indica felicidade, então os meus brilham por estar ao seu lado nesta festa.

12. O Ano-Novo está vindo, e eu gostaria que viesse com um brinde junto com você.

13. Já tenho o meu desejo de Ano-Novo: ter a chance de conhecê-la melhor.

14. Ei, você acredita em resoluções de Ano-Novo? Porque a minha é conhecer alguém especial como você.

15. Estou apostando que conhecer você será o melhor momento deste Ano-Novo.

16. Se 2024 promete ser melhor do que 2023, então será incrível se eu passar esse ano ao seu lado.

17. Pensando aqui: você está incluída nas minhas metas de Ano-Novo.

18. Noite especial, pessoa especial. Quer ser minha companhia para brindar a chegada do novo ano?

19. Vamos começar o Ano-Novo com o pé direito: você aceita dançar comigo?

20. Espero que as boas vibrações de 2024 comecem com a gente se conhecendo melhor.

21. Não costumo ser supersticioso, mas estou disposto a testar se um beijo à meia-noite traz sorte. O que acha?

22. Ouvir que quem passa a virada com alguém especial tem sorte o ano todo. Que tal ser minha sorte este ano?

23. Estou convencido de que os fogos de artifício estão competindo para chamar mais atenção do que você nesta festa.

24. Se o Ano-Novo é para começar de novo, então quero começar com você na minha vida.

25. A noite está bela, mas ficaria ainda mais se você aceitasse sair para conversarmos.

26. Que tal começarmos o ano com um sorriso juntos? O seu já é contagiante.

27. Se precisar de alguém para estourar champanhe, estou aqui. E se precisar de companhia, estou aqui também!

28. Ei, você está iluminando mais essa festa do que os fogos de artifício.

29. A noite é jovem e promete, mas seria ainda melhor se passássemos juntos.

30. Se o Ano-Novo é para celebrar, então vamos começar essa celebração juntos?

31. Estou apostando que, se a noite é para começar bem, começar ao seu lado será incrível.

32. Dizem que o Ano-Novo traz novas pessoas e novas histórias. Será que a nossa história começa hoje?

33. Nesta noite de festa, meu único pedido é ter a chance de conversar com alguém tão interessante como você.

34. Se o Ano-Novo é para novos começos, que tal começarmos uma nova amizade ou algo mais?

35. Ei, você está deixando a festa ainda mais animada. Podemos compartilhar essa energia juntos?

36. Já vi muitos fogos de artifício, mas nada brilha tanto quanto você nesta festa.

37. Sabe, o melhor da festa é poder conhecer pessoas incríveis como você. Podemos conversar?

38. Se o Ano-Novo é para estar rodeado de pessoas especiais, estou feliz por estar perto de alguém como você.

39. Ei, você já está me ajudando a começar o ano com um sorriso no rosto. Podemos conversar mais?

40. Se o Ano-Novo é para começar bem, então começar com sua companhia seria perfeito.

41. Que tal começarmos o ano com uma boa conversa e um sorriso?

42. Estou apostando que o ano será incrível se tiver a chance de passar mais tempo com alguém especial como você.

43. Seja a queima de fogos, os abraços ou as risadas, nada é tão incrível quanto a possibilidade de te conhecer melhor.

44. O Ano-Novo está vindo, e eu só quero aproveitar a noite ao seu lado.

45. O que acha de começarmos este novo ano com uma conversa interessante?

46. Se a noite promete ser animada, prometo que ao seu lado será ainda mais especial.

47. Sua presença já é um presente de Ano-Novo. Podemos aproveitar juntos?

52. Se o Ano-Novo é para recomeços, então vamos recomeçar com uma boa conversa?

53. Estou ansioso para o ano novo, mas mais ansioso ainda para conhecer melhor alguém tão interessante como você.

54. Se a noite está para celebrar, então vamos celebrar juntos?

55. Se o Ano-Novo é para estar rodeado de pessoas especiais, estou feliz por estar perto de alguém como você.

58. Estou começando a acreditar na magia de Ano-Novo depois de conhecer alguém tão especial como você.

