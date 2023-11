Pexels/Klaus Nielsen – 51% das pessoas acreditam que a idade não é um problema para namorar

Cada vez mais pessoas reconhecem a importância de desafiar os estereótipos relacionados à idade quando se trata de relacionamentos amorosos. Para 51% dos indivíduos, a idade não é um empecilho na hora de se envolver com alguém, e 48% das mulheres se dizem dispostas a namorar um cara 1 ou 2 anos mais jovem.

Os dados são do aplicativo de namoro Bumble, que mapeou as tendências que irão definir os encontros e os relacionamentos no próximo ano. O relatório utilizou pesquisas internas entre 21 e 26 de setembro de 2023, com uma amostra de 26.849 membros da plataforma em todo o mundo, incluindo o Brasil.

2024 será o ano do “eu”. A pesquisa mostra que mais da metade (61%) das mulheres estão entrando no novo ano com uma visão clara do que desejam em suas vidas românticas.

Para 32% dos usuários, é essencial que o parceiro se envolva ativamente na política e em causas sociais e acreditam que isso o torna mais atraente. Quando se trata de dates , as mulheres são menos receptivas a pessoas com visões políticas diferentes , e para mais da metade (54%) delas, o parceiro não estar ciente dos problemas da sociedade é considerado um “turn-off” .

Além disso, 36% das pessoas entrevistadas acreditam que a intimidade emocional é agora mais importante do que o sexo. Isso se reflete nas intenções, com 69% das mulheres procurando um relacionamento de longo prazo e apenas 10% buscando o casamento.