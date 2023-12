Foto: Reprodução 5 unhas decoradas fáceis para fazer sozinha em poucos minutos

Você é apaixonada por unhas decoradas e não abre mão de estar sempre com a aparência impecável, mas não quer mais gastar dinheiro para fazer as unhas? Então fica com a gente. Se engana quem acredita que é difícil e complicado decorar as unhas sozinha e garantir um visual estiloso sem dificuldade.

Leia também: Unhas decoradas simples: 9 inspirações e como fazer

Existem alguns estilos de nail art fáceis, como as unhas ombré e as francesinhas , que garantem um visual incrível para as suas unhas e são fáceis de fazer! Assim como é possível usar materiais surpreendentes e que podem garantir efeitos lindos, como as esponjas de cozinha. Quer ver como decorar suas unhas com facilidade ? Então fica com a gente.

5 tutoriais de unhas decoradas fáceis de fazer sozinha

Selecionamos alguns tutoriais que vão garantir que você possa decorar as suas unhas e ficar linda sem dificuldade.

1. Decorações de unhas com palito de dentes

Você se surpreenderia com as decorações incríveis que podem ser feitas usando apenas um palito de dentes e com um pouco de habilidades manuais! Quer dar um toque diferenciado para as suas unhas sem se preocupar muito? Então assista o vídeo do canal do YouTube Samy Nails ensinando esse passo a passo:

2. Unhas com degradê usando esponja de cozinha

A técnica em degradê, ou as famosas unhas “ombré”, estão entre as técnicas de decoração de unhas mais conhecidas e queridas pelas celebridades! Aprenda a fazer esse estilo de nail art usando esponja de cozinha e arrase. Veja o tutorial do canal de Naty Scalada para aprender:

3. Passo a passo para fazer uma francesinha simples e linda

As francesinhas estão entre as nail arts mais clássicas e populares do mundo, podendo garantir beleza para as suas unhas em todas as ocasiões! Além de ser uma decoração de unhas fácil de se fazer por conta própria, garanta que vai deixar suas unhas lindas e assista o tutorial do canal Sammy Nails para aprender:

4. Decorações de unhas fáceis com pincel

Os pincéis podem proporcionar decorações artísticas e cheias de personalidade! Essa ferramenta é fácil de utilizar e com um toque de criatividade, pode proporcionar decorações incríveis que vão desde as mais elaboradas, às mais simples. Confira o conteúdo preparado pelo canal Samy Nails e aprenda como utilizar o pincel para decorar suas unhas:

5. Unhas decoradas fáceis para o Natal

O Natal está chegando e se você busca inspirações de unhas fáceis para apostar durante as celebrações, vamos te ajudar! Assista ao conteúdo do canal Samy Nails e aprenda como fazer nail arts natalinas que são fáceis e lindas:

Gostou desse conteúdo? Confira também: 5 segredos para deixar a sua cutícula mais macia e fácil de sair

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher