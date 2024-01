Foto: Reprodução 5 tendências de moda que devem bombar em 2024

Quer saber quais são as tendências de moda que estão crescendo entre as fashionistas e você deve ficar de olho para incorporar ao seu visual em 2024? Então fica com a gente, vamos te mostrar. As trends vem e vão, e quando se trata de moda um novo ano é sempre uma nova oportunidade de experimentar novas peças .

Surpreendentes, esses itens podem ajudar você a explorar a sua melhor versão e alinhar o que está bombando no mundo da moda com o seu estilo pessoal , se destacando e exibindo cada vez mais estilo! Essas tendências vão agradar a todos os estilos, desde os mais delicados e discretos aos mais chamativos e impactantes.

5 tendências de moda que devem bombar em 2024

Listamos algumas das principais tendências de moda que você precisa ficar de olho em 2024 para arrasar.

1. Biker boots

Impossível não notar as botas estilo biker, né? Elas são cheias de atitude e se caracterizam por ter múltiplas fivelas. Esses calçados devem chegar com tudo e têm potencial pra desbancar as western boots, que são queridinhas das fashionistas!

2. Maximalismo

Se você tem medo de mesclar estampas, cores, texturas e tamanhos, deixe esse receio para trás! O maximalismo se trata disso; Quanto mais, melhor! Esse estilo deve chegar com tudo em 2024 e as influenciadoras e fashionistas já estão aderindo à moda.

3. Coquettecore

Gosta de um estilo bem feminino e delicado? Esse momento é seu! Tudo que é florido, adornado com laços, cor-de-rosa e babados entra na trend coquettecore ! Essa tendência ganhou super destaque no TikTok e nas passarelas no fim de 2023 e deve continuar bombando.

4. Saias semitransparentes

Para quem gosta de dar um toque mais sensual aos visuais, as transparências são sempre uma ótima pedida e devem vir com tudo em 2024. Peças como saias e vestidos meio transparentes podem proporcionar um visual com uma pegada mais ousada pro seu visual.

5. Peplum

Uma tendência polêmica, o Peplum foi extremamente popular nos anos 80, fez um retorno ao centro dos holofotes em 2010 e agora está de volta! Essas peças se caracterizam por possuírem pregas e babados na altura do quadril ou final da cintura, adicionando uma silhueta bastante destacada para o visual.

