5 tendências de decoração tipicamente brasileiras que vão bombar em 2021

Rafael Renzo A presença de elementos que remetam à natureza na decoração é muito comum na arquitetura brasileira

Seus planos para o próximo ano incluem renovar sua casa, mas você não por onde começar? Confira as tendências tipicamente brasileiras para o próximo ano em arquitetura e decoração e inspire-se na ousadia e misturas destemidas de cores, texturas, padrões e tecidos.

A arquiteta Carina Del Fabbro aponta cinco elementos e tendências de decoração que são tipicamente brasileiras para você se inspirar e renovar o visual da sua casinha. Veja e inspire-se.

1- Cobogós

Rafael Renzo O cobogó foi criado no Brasil para otimizar a ventilação, mas caiu no gosto da decoração

Criado no Brasil, o cobogó era comumente usado em projetos arquitetônicos para aprimorar a circulação do ar em um imóvel, mas devido à sua padronagem, passou a ser requisitado como uma peça decorativa.

“A arquitetura de interiores descobriu sua versatilidade para separar sem perder a iluminação natural presente no cômodo ao lado”, diz Del Fabbro. Ela conta que antigamente essas peças eram feitas de cimento, hoje podem ser encontradas em materiais como cerâmica, vidro e argila.

2- Ladrilhos hidráulicos

A arquiteta afirma que os ladrilhos hidráulicos podem ser usados em varandas, banheiros , cozinhas ou salas de jantar. A estética dos ladrilhos hidráulicos carregam influências da época do movimento da Belle Époque, trazendo padronagens e desenhos inspirados na cultura brasileira. Em projetos de arquitetura, o item é capaz de dar mais personalidade e o charme aos cômodos.

3- Cadeira palhinha

Thiago Drummond A cadeira palhinha surgiu na Índia, mas toma conta dos lares brasileiros desde a década de 1950

A cadeira palhinha surgiu na Índia mas começou a ganhar novas versões ao longo dos anos. Chegou aqui no Brasil entre os anos 1950 e 1970 e cativou os designers do país, tornando-se um clássico do mobiliário nacional. A cadeira tem um efeito vazado no assento e no encosto que se harmonizou com a tropicalidade brasileira. Para personalizar o móvel, a arquiteta indica o uso de rami ou nylon.

4- Amor à natureza

A tropicalidade do Brasil é grande inspiração ao levar elementos naturais para dentro de casa, como lembranças que remetem às praias ou muitas plantinhas e flores para lembrar a natureza. Algumas espécies que marcam essa atmosfera, segundo a arquiteta, são orquídeas, camélias e begônias. “Itens no estilo rústico, que tradicionalmente estão associados ao campo e natural, também complementam o ambiente”, acrescenta.

5- Mescla de texturas e cores

De acordo com Del Fabbro, a arquitetura brasileira tem muita criatividade na hora de pensar em acessórios para incrementar a decoração. “A mistura de cores, principalmente do amarelo com o azul e o verde são os clássicos da brasilidade”, diz a arquiteta. Além da mescla de cores, a variedade de estampas, tecidos e texturas ajudam a dar o tom agradável do lar brasileiro.