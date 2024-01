FreePik Futuro do skincare: 5 tendências de cuidados com a pele que dominarão 2024

Uma boa rotina de skincare com certeza passou a ser uma prioridade para muitas pessoas nos últimos anos. Só para ter uma ideia disso, uma pesquisa da Ipsos feita com 10 mil consumidores de 23 países diferentes revelou que 64% dos entrevistados mudaram seus hábitos de cuidados com a pele após a pandemia de Covid-19.

Ou seja, o que está em jogo é uma verdadeira tendência. “De um lado, o mercado de beleza entrou em uma era de inovação, diversificando e aumentando a quantidade de produtos lançados. Do outro, os clientes abraçam as marcas e novidades que melhor atendem às suas necessidades”, avalia Gabriel Beleze é CEO do Grupo Skelt, detentor das marcas Skelt Cosmetics e Creamy, referência em autocuidado e dermocosméticos de alta performance..

Por isso, não é de se estranhar que a McKinsey & Company projete que o setor atinja US$ 580 bilhões até 2027. Mesmo em 2024 já poderemos sentir o impacto desse aumento, afinal, 51% dos consumidores pretendem gastar mais nos cuidados com a pele, como aponta outro estudo da Harris Williams.

E quem serão os protagonistas do crescimento do segmento? “Em meio a um contexto de vários lançamentos, é claro que veremos novas tendências dando as caras no próximo ano, mas 5 já mostraram que vieram para ficar”, adianta Beleze. São elas:

Produtos multifuncionais

Economia de tempo, dinheiro e simplicidade são todos os aspectos que os amantes de skincare querem. Por essa razão, os produtos multifuncionais ganharam os consumidores, combinando vários benefícios em um item.

É uma abordagem conveniente e eficaz, que se adapta a vários tipos de pele e demandas. Portanto, com tanta versatilidade e consistência, a solução provavelmente continuará como um dos focos do mercado em 2024.

Já pensou ter quatro tipos de ácidos na mais alta concentração em um único produto? Hoje, isso é possível.

Skinminimalism

Outra tendência que visa facilitar a rotina de quem pretende investir no cuidado da pele é o skinminimalism, que, como o próprio nome em inglês já sugere, é inspirado pelos princípios do minimalismo. Com isso, a ideia aqui é enfatizar a importância da eficiência, em que as pessoas optam por um número reduzido de produtos de qualidade ao invés de uma variedade excessiva.

Vegan beauty

Em 2024, a beleza vegana ganhará ainda mais destaque. Cada vez mais conscientes em relação ao meio ambiente e não-crueldade animal, os consumidores estão buscando opções éticas e sustentáveis em seus produtos de beleza.

Assim, a ascensão da beleza vegana reflete uma crescente demanda por formulações livres de ingredientes de origem animal e por marcas comprometidas com práticas éticas em todas as fases de produção.

Upcycling

Complementando o tópico anterior, podemos citar que atualmente vemos uma grande aposta em ingredientes vindos de processos de upcycling (também conhecido como reutilização criativa de produtos, resíduos e peças aparentemente inúteis), por conta de preocupações sustentáveis e preferências por matérias-primas veganas. Nesse sentido, uma das principais expectativas para o próximo ano é que a nanotecnologia ganhe cada vez mais força, abrindo infinitas possibilidades para os produtos naturais.

Retinol e peptídeos

Forma de vitamina A, o retinol é um ingrediente-chave em produtos de skincare, sendo reconhecido por seus benefícios na renovação celular e melhoria da textura da pele. Com propriedades antioxidantes, ele também estimula a produção de colágeno e elastina.

Essas últimas características também se aplicam aos peptídeos, que são fragmentos de proteínas formados por cadeias curtas de aminoácidos. Os compostos desempenham um papel vital na redução de linhas finas, rugas e na regeneração celular. Não à toa, tiveram um aumento de popularidade de mais de 400%, segundo um estudo da Beauty Pie.

Com todos esses benefícios, nenhum dos dois deve abandonar a lista de compras dos consumidores tão cedo.

Bônus: mudança de hábitos

Depois de percorrermos esses passos, deu para ver que uma boa rotina de skincare nada mais é do que uma escolha por novos hábitos, não é mesmo? E é possível dizer com todas as letras que as pessoas estão procurando por essas mudanças, pois, acima de qualquer fator estético, cuidar da pele envolve um processo de autocuidado e saúde – tanto mental quanto física -, que é o bem mais precioso que temos.

