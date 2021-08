Reprodução: Alto Astral 5 sucos perfeitos para aumentar a imunidade

Embora a preocupação com a saúde seja uma questão frequente na vida das pessoas, esses cuidados costumam se intensificar nas estações mais frias do ano, devido ao aumento de doenças respiratórias, gripes e resfriados. Nos últimos meses, porém, além do receio pelas baixas temperaturas, as pessoas seguem ainda protocolos de saúde rigorosos para evitar o contágio da Covid-19.

Diante desse cenário, quanto mais reforços forem proporcionados ao organismo, melhor! Assim, pensando em cuidar do corpo também de dentro para fora, é fundamental adotar práticas no dia a dia que visem fortalecer a imunidade, nos deixando ainda mais longe das enfermidades.

Para isso, saber escolher o cardápio é essencial. “A alimentação saudável e equilibrada com frutas e vegetais frescos pode melhorar a saúde e bem-estar, fornecendo vitaminas e minerais importantes para o suporte imunológico”, destaca a nutricionista Adriana Stavro.

Apesar de a simples ingestão desses alimentos já ser de grande ajuda para o organismo, existem outras formas de consumi-los e ainda turbinar a imunidade, especialmente ao misturar os ingredientes certos, potencializado sua ação. Nesse sentido, Adriana explica que algumas receitas de suco podem ser ideais e ainda são uma alternativa para quem prefere beber, do que comer as porções diárias de frutas e vegetais.

Confira 5 receitas especiais de sucos para turbinar a imunidade

1. Suco de laranja, cenoura e cúrcuma

Suco de laranja, cenoura e cúrcuma (Shutterstock)

“A cenoura é uma fonte de betacaroteno, que se converte em vitamina A e desempenha um papel importante na regulação do sistema imunológico. Já a laranja é fonte de vitamina C, um antioxidante que protege as células de substâncias nocivas. E a cúrcuma tem propriedades anti-inflamatória, antiviral e antifúngica”, explica a nutricionista.

Ingredientes

200 ml de água filtrada

1 laranja sem casca e sem sementes

1 cenoura pequena descascada e picada

1/4 de colher de chá de açafrão ou cúrcuma

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e beba em seguida.

2. Suco de morango e tangerina

Suco de morango e tangerina (Shutterstock)

Segundo a profissional, a bebida fornecerá uma super dose de antioxidantes ao organismo, oferecendo proteção celular contra agentes perigosos para a saúde.

Ingredientes

200 ml de água filtrada

1 tangerina sem casca e sem sementes

5 morangos médios

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

3. Suco de morango com kiwi e hortelã

Suco de morango com kiwi e hortelã (Shutterstock)

Além do sabor docinho, as frutas fornecerão vitamina C — muito usada no combate e prevenção de gripes e resfriados —, enquanto a hortelã é fonte de folato, vitamina A, magnésio e zinco. Gostoso e potente!

Ingredientes

200ml de água filtrada

1 kiwi sem casca

5 morangos médios

10 folhas de hortelã

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

4. Suco de cenoura, gengibre e açafrão

Suco de cenoura, gengibre e açafrão (Shutterstock)

“Este suco traz três vegetais importantes para o suporte da imunidade e para diminuir quadros inflamatórios, sobretudo por a inflamação ser uma resposta imune às infecções. Este trio pode amenizar sintomas de gripes, resfriados, coriza, tosse e dores no corpo”, diz Adriana.

Ingredientes

200 ml de água filtrada

3 pedaços de 2 cm de gengibre sem casca

1 Colher de café de cúrcuma

1 cenoura pequena descascada e picada

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

5. Suco de espinafre, pepino, couve, melão e limão

Suco de espinafre, pepino, couve, melão e limão (Shutterstock)

Por último, mas muito importante, a nutricionista aponta que um suco verde à base de vegetais é uma boa dose de nutrientes fundamentais para o sistema imunológico. Para quem quiser ainda uma porção extra de vitamina B6, ela recomenda adicionar salsa na receita.

Ingredientes

200 ml de água filtrada

Suco de 1 limão

1 Pepino pequeno

1 Folha de couve

1 Fatia média de melão

5 Folhas de espinafre (cozido)

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e bata em seguida.

Fonte: Adriana Stavro, nutricionista funcional, fitoterapeuta e especialista em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) pelo Hospital Israelita Albert Einstein.