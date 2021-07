Reprodução: Alto Astral 5 sobremesas de gelatina para provar hoje mesmo

Seja no almoço ou no jantar , uma das partes mais aguardadas da refeição é a sobremesa ! Após desfrutar de um prato principal delicioso, logo bate aquela vontade de comer um docinho, não é mesmo? Então, se você é do time que não dispensa adoçar o dia, vai se surpreender com essas opções deliciosas, super rápidas e ainda por cima baratas!

Para aqueles que pensaram ser impossível garantir um doce com tantas qualidades assim: 5 sobremesas de gelatina para provar hoje mesmo! Aproveite a variedade de sabor e a praticidade e impressione todos com essas receitas!

Mosaico de gelatina no copo

Tempo: 40min (+4h40 de geladeira) Rendimento: 20 unidades Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 envelope de gelatina em pó sabor morango

1 envelope de gelatina em pó sabor limão

1 envelope de gelatina em pó sabor uva

1 envelope de gelatina sabor abacaxi

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Modo de preparo

Prepare, separadamente, a gelatina de morango, de limão, de uva e de abacaxi conforme as instruções da embalagem. Leve cada uma em tigelas separadas à geladeira por 2 horas ou até endurecer. Corte em cubos pequenos e misture. Em outra tigela, misture o leite condensado, o creme de leite e a gelatina sem sabor preparada conforme as instruções da embalagem. Leve à geladeira por 40 minutos. Divida parte da mistura de gelatina em copinhos de vidro e cubra com o creme de leite condensado. Decore com a gelatina misturada restante e leve à geladeira por 2 horas. Retire e sirva em seguida.

Gelatina do pecado

Tempo: 20min (+8h de geladeira) Rendimento: 8 Dificuldade: médio

Ingredientes

2 caixas de gelatina em pó sabor framboesa

500ml de água fervente

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de água fria

1 maçã sem casca picada

Modo de preparo

Em uma tigela, dissolva 1 caixa de gelatina em metade da água fervente e bata no liquidificador com o creme de leite e o açúcar. Despeje em um refratário grande e leve à geladeira por 2 horas. Em uma tigela, dissolva a gelatina restante na água fervente restante. Adicione a água fria, a maçã e misture. Despeje sobre a gelatina no refratário e volte à geladeira por 6 horas. Sirva em seguida.

Gelatina de paçoca com ganache de chocolate

Tempo: 20min (+4h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 envelopes de gelatina em pó sem sabor

9 colheres (sopa) de água

1 litro de leite

1 lata de creme de leite

10 paçocas

1 lata de leite condensado

Cobertura

100g de chocolate em barra

1 pote de pasta de amendoim

1 lata de creme de leite

Modo de preparo

No liquidificador, bata a gelatina hidratada na água e dissolvida em banho-maria com a paçoca, o leite, o creme de leite e o leite condensado. Coloque em uma forma de buraco no meio umedecido com água e leve à geladeira por 4 horas. Para a cobertura, derreta o chocolate e misture com a pasta de amendoim e o creme de leite. Desenforme a gelatina e sirva com a cobertura.

Milkshake de gelatina

Tempo: 15min Rendimento: 4 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 caixa de gelatina em pó sabor abacaxi*

1/2 xícara (chá) de água quente

1 e 1/2 xícara (chá) de leite gelado

4 bolas de sorvete de coco

Cobertura para sorvete sabor chocolate para decorar

Modo de preparo

Dissolva a gelatina na água quente e bata no liquidificador com o leite e o sorvete até obter um creme homogêneo. Distribua entre os copos decorados com cobertura para sorvete sabor chocolate e sirva em seguida.

*A gelatina de abacaxi pode ser substituída por qualquer outro sabor à sua escolha!

Gelatina real

Tempo: 20min (+4h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 caixas de gelatina em pó sabor abacaxi

1 xícara (chá) de água quente

1 xícara (chá) de água fria

1 xícara (chá) de abacaxi em calda escorrido e picado

Óleo para untar

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara (chá) de frutas cristalizadas

Chantilly e frutas cristalizadas para decorar

Modo de preparo

Dissolva 1 pacote de gelatina em 3/4 de xícara (chá) da água quente e misture com a água gelada e o abacaxi picado. Coloque em uma forma de buraco no meio de 24 cm de diâmetro untada e leve à geladeira por 2 horas. Dissolva a gelatina restante na água quente restante e misture com o leite condensado, o creme de leite e as frutas cristalizadas. Despeje o creme sobre a gelatina firme e volte à geladeira por 2 horas ou até firmar. Desenforme, decore com chantilly, frutas cristalizadas e sirva em seguida.

