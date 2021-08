Redação João Bidu 5 simpatias para espantar a crise financeira

Você está com dificuldade de pagar as contas da casa e os boletos andam acumulando ? Em momentos como esse, toda ajuda é bem-vinda! Então, separamos algumas simpatias que podem te ajudar a atrair um dinheiro extra para sair do vermelho! Confira 5 simpatias para espantar a crise financeira.

Afastar a pobreza

Chupe algumas uvas e pegue três sementes. Jogue-as em um jardim ou vaso enquanto diz: “Semente, que fortalece e dá vida, cresça assim como o meu dinheiro deve crescer e servir para o meu sustento. Videira, afaste a pobreza. Videira, melhore a minha vida”. Feito isso, saia do lugar sem olhar para trás.

Alcançar maior prosperidade

Enterre três moedas de qualquer valor em um vaso com flor e, ao lado desse vaso, acenda uma vela amarela sobre um pires, com cuidado para não se queimar. Enquanto a vela queima, pense que as suas finanças vão ficar cada vez melhores. Quando a vela terminar de queimar, faça uma oração. Jogue os restos da vela no lixo. Lave e use o pires normalmente. Cuide da flor.

Atrair grana

Compre 20cm de tecido e embrulhe nele três moedas. Depois, enterre esse pacotinho em um vaso onde esteja plantada uma muda de dinheiro-em-penca. Acenda uma vela amarela ao seu anjo da guarda e pingue três gotas da vela derretida na terra do vaso, com cuidado para não se queimar. Em seguida, apague a vela e jogue no lixo. O pires deve ser usado normalmente. Deixe o pacotinho enterrado. A plantinha deve ser regada todos os dias com um pouco de água.

Conseguir ajuda financeira

Ao acordar, vá até a porta de entrada de sua casa, abra e diga “Pode entrar Dona Prosperidade e traga surpresas agradáveis. Por esta porta, o dinheiro entra e o dinheiro sai”. Feche a porta e vá tomar o seu café da manhã. Faça o ritual durante uma semana, pois, com ele, todas as portas da sua vida se abrirão em breve.

Jamais faltar dinheiro

Acenda uma vela branca sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e coloque em volta três grãos de feijão, três de arroz e três de lentilha. Depois, derrame mel por cima.

Embaixo do pires, deixe um papel escrito: “Com as bênçãos de Jesus Cristo, aqui não faltará dinheiro para o meu sustento nem o de minha família. Amém!”. Quando a vela terminar de queimar, enterre os restos dela e dos grãos em um jardim. Lave e use o pires normalmente.

