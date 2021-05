Reprodução: Alto Astral 5 simpatias com erva-doce para resolver definitivamente seus problemas

No dicionário popular, simpatia significa ritual ou ato supersticioso que se faz com o objetivo de obter aquilo que se deseja. É exatamente por isso que, vez ou outra, recorremos ao mundo místico por ajuda .

Seja por um problema que aparenta não ter resolução, uma situação incômoda ou para realizar um desejo, esses ritos podem ser muito úteis, especialmente para aqueles que acreditam no misticismo.

A maioria das simpatias necessita de um ingrediente ou objeto particular, o qual garantirá o poder daquele feito, e possui uma intenção específica.

Hoje, listamos 5 simpatias com a erva-doce , comumente usada na culinária e na medicina alternativa, que te ajudarão a resolver questões de diferentes áreas da vida.

Escolha a(s) que mais faz(em) sentido para a sua vida no momento e realize-a com bastante fé!

Vida longa e saudável

Em um domingo, pela manhã, tome um banho bem relaxante e vista uma roupa azul. Acenda um incenso de maçã verde, e passe a fumaça dele ao redor do seu corpo (tomando cuidado para não se queimar). Em seguida, prepare uma xícara de chá usando um pouco de água, um punhado de erva-cidreira, um de camomila e um de erva-doce . Coe o chá e beba o preparado, mentalizando sua perfeita saúde física e mental. Quando o incenso chegar ao fim, sopre as suas cinzas ao vento. A roupa azul e a xícara poderão ser usadas normalmente, depois de lavadas. Jogue os restos do chá no lixo.

Para manter a calma

Faça um chá com 21 grãos e 21 talos de erva-doce e três flores de laranjeira. Tome três vezes ao dia, adoçado com mel puro. Enquanto toma seu chá, faça uma oração ao seu anjo da guarda, pedindo que ele ajude você a ficar mais calma, principalmente quando precisar tomar alguma decisão.

Fim das brigas no namoro

Em uma terça-feira, ferva uma colher (sopa) de erva-doce, uma de mel e três folhas de eucalipto em três litros de água. Quando amornar, coe e jogue as ervas no lixo. Depois tome seu banho habitual e despeje do pescoço para baixo, dizendo: “Com a força da natureza, conseguirei acabar com os desentendimentos que tenho com o meu par”. A vasilha da fervura deve ser lavada e usada normalmente.

Sucesso em entrevista de emprego

Prepare-se para a entrevista de emprego, acendendo uma vela azul sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e um incenso de erva-doce, em um incensário, para o anjo Mikael. Faça isso na noite anterior à entrevista e durma com tranquilidade. No dia seguinte, antes de sair de casa, reze o Salmo 120 e vá confiante para sua entrevista. Jogue os restos da vela e as cinzas do incenso no lixo. O pires pode ser usado como de costume, após lavado.