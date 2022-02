Redação João Bidu 5 simpatias com alho para melhorar a saúde

Saúde é um assunto sério, que exige muita atenção e cuidado. Sem um organismo saudável, o corpo e mente podem não funcionar bem, prejudicando o trabalho , o ambiente familiar e todos os âmbitos de uma vida boa.

Para ajudar você a cuidar melhor de si, separamos 5 simpatias com alho para melhorar a saúde – desde uma gripe, até problemas que podem interferir no seu bem-estar, como sonambulismo ou vícios.

JÁ CONFERIU O SEU HORÓSCOPO HOJE? NÃO?! DESCUBRA TUDO O QUE PODE ROLAR NO SEU DIA E AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO, AGORA!

Simpatias com alho para melhorar a saúde

Contra males de saúde

Faça um saquinho com tecido vermelho, usando linha também vermelha e, dentro dele, junte uma folha de arruda , uma folha de guiné, uma folha de louro, um cravo-da-índia, um grão de café, uma pitada de sal grosso e um dente de alho pequeno. Costure a boca do saquinho e carregue-o sempre com você, pelo tempo que achar necessário, ou mantenha em um local onde ninguém mexa. Lembre-se de lavar bem as mãos depois do contato com as ervas.

Patuá para ter boa saúde

Faça um saquinho vermelho e coloque, dentro dele, três dentes pequenos de alho e duas folhas de louro . Junte um pedaço de papel branco, onde esteja escrito o seu nome completo, o Pai-Nosso e o nome do seu santo de devoção. Por cima de tudo, coloque três pitadas de sal e feche o saquinho, usando linha também vermelha. Carregue esse patuá sempre com você, pelo tempo que achar necessário.

Xô gripe! (Lua Minguante)

Leia Também

No primeiro dia de Lua Minguante, descasque um dente de alho, risque-o com algo de metal e coloque-o em meio copo com água. Tampe-o e deixe-o passar a noite no sereno, coberto, até o outro dia. Antes de o sol nascer, pegue o copo e tome a água em jejum, jogando o alho fora. Repita esta simpatia nos dois dias seguintes. Use o copo, depois de lavado, normalmente.

Contra sonambulismo

Descasque um dente de alho, amarre-o com um pedacinho de fita vermelha e coloque dentro de um copo de vidro com água e sal. À noite, esse copo terá que ser colocado debaixo da cama, do lado em que o sonâmbulo dorme. Na manhã seguinte, retire o copo, despeje a água na pia e jogue o alho num gramado ou jardim. Faça esta simpatia durante três sextas-feiras seguidas, todas as noites. O copo que foi usado na simpatia, deve ser lavado e depois usado como você sempre faz.

Livrar uma pessoa de qualquer vício

Coloque três pedaços de carvão, três galhos de arruda seca, três galhos de guiné seco e as cascas de três alhos dentro de uma vasilha de alumínio. Depois, acenda o carvão e defume a casa da pessoa que tem o vício. Enquanto anda pelos cômodos, diga o seguinte: “Com o amor de Deus, eu o fiz vir ao mundo e, com o mesmo amor, eu vou conservá-lo aqui sem nenhum tipo de vício. Que todas as coisas ruins saiam de seu corpo e que sua mente se volte apenas para as palavras Divinas, esquecendo os vícios. Obrigada, Senhor, por me ouvir e me atender!”. Depois, acenda uma vela azul se a pessoa for homem ou uma vela cor-de-rosa se for mulher, sobre um pires e com cuidado para não se queimar. Junte todas as sobras e jogue no lixo. Lave e use a vasilha e o pires normalmente. Lembre-se de lavar bem as mãos após o contato com as plantas.

Quer saber mais sobre as energias que nos esperam em 2022? Confira as Previsões 2022 e dicas de simpatias para começar o ano novo com o pé direito para uma nova fase em um novo ciclo.

LEIA TAMBÉM