5 signos mais procrastinadores do mundo místico

Diferente do que muitos pensam, a procrastinação não é o mesmo que preguiça. Postergar atividades importantes pode ter relação, muitas vezes, com problemas emocionais, como a ansiedade, que interfere na produtividade tanto de atividades profissionais quanto pessoais. Pode ser desde deixar os afazeres do dia a dia para depois, como lavar a louça ou arrumar o guarda-roupa, até adiar um trabalho importante da faculdade e acabar fazendo um dia antes da entrega.

Fazer algo de última hora e viver altas emoções pelo desespero de terminar no prazo já faz parte da vida de muitos indivíduos que são próximos da procrastinação. Porém, postergar alguns hábitos pode ter alguma conexão também com o signo, já que o Zodíaco exerce uma grande influência tanto nas qualidades quanto nos defeitos das pessoas.

Sendo assim, conheça agora os signos mais procrastinadores do zodíaco :

Áries

O signo de Áries é o melhor exemplo de quem está sempre no presente. Para o ariano não importa o amanhã, mas sim o hoje. Por conta disso, ele é considerado um procrastinador nato. Esse signo vai sempre fazer as tarefas de última hora, no último momento vivendo a adrenalina à flor da pele.

Gêmeos

Esse signo gosta de fazer mil coisas em simultâneo para no final não finalizar nada. O geminiano nunca tem tempo o suficiente para fazer tudo o que ele quer, então vai sempre fazer suas tarefas perto do prazo de finalizá-las, vivendo sempre desse mesmo jeitinho para lidar com tudo que quer realizar.

Leão

Se o leonino gosta de aparecer? Esse signo ama mostrar que é o melhor, por isso, é bastante dedicado quando está se sentindo competitivo, porém, o defeito da procrastinação desse signo de Fogo faz com que ele demore muito para fazer algo por seu senso de perfeccionismo quando é importante. Sempre deixa para fazer depois para fazer melhor, mas o “depois” chega e não tem mais tempo de fazer algo bom como o que imaginou.

Sagitário

Brilhante e cheio de ideias, o sagitariano é uma pessoa bastante alegre e otimista com suas aventuras, mas, esse signo tem um problema chamado descuido. Quando querem muito fazer algo, eles não pensam duas vezes e vão atrás, sem pestanejar. Porém, eles não são muito cuidadosos com os mínimos detalhes e acabam deixando alguns errinhos passarem sem perceber. Isso acontece, principalmente, quando deixam de fazer suas atividades de última hora. O importante para Sagitário é entregar, e o resultado não importa.

Peixes

O pisciano vive distraído e, sempre pergunta mais de uma vez o que precisa ser feito e mesmo assim acaba errando alguma coisa por falta de atenção. Para a pessoa de Peixes fazer suas tarefas, é necessário que alguém o lembre sempre de seus prazos e o que precisa ser feito, porque, senão, ele só vai lembrar de fazer algo depois de o prazo ter terminado.

Fonte: João Bidu