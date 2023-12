Foto: Reprodução 5 receitas veganas e vegetarianas para a Ceia de Natal

Se engana quem pensa que apenas as receitas com carnes são típicas do Natal! É possível fazer verdadeiras iguarias vegetarianas para deixar a sua ceia saborosa e encantar os seus convidados ! Quer aprender a fazer pratos vegetarianos incríveis para o Natal? Então fica com a gente.

5 receitas vegetarianas para a ceia de Natal

Selecionamos algumas receitas incríveis que você pode apostar para saborear na ceia de Natal.

1. Receitas sem carne para a ceia

Essas receitas podem ajudar você a montar a ceia vegana ideal e se saborear! Encante o seu paladar e o dos seus convidados com essas iguarias. Assista ao vídeo do canal “Receitas que amo”.

2. Receitas para ceia de Natal vegana

Aprenda receitas que podem proporcionar uma ceia completa, como um assado de legumes e um caldo de legumes incrível. Confira o conteúdo produzido pelo canal de Mohamad Hindi e aprenda essas receitas.

3. Salpicão vegetariano

Um dos pratos mais incríveis, típicos e um favorito da época natalina, o salpicão possui diversas versões, entre elas uma vegetariana! Confira o conteúdo produzido pelo canal “Guia da Cozinha”:

4. Receita de assado vegano para o Natal

Uma receita que é uma excelente pedida para surpreender na noite de Natal, esse assado vegano é cheio de sabor e promete ser uma opção e tanto para a sua ceia. Assista ao conteúdo do canal Larica Vegana e aprenda essa receita.

5. Rocambole de lentilha

Os rocamboles se consagram como uma das melhores opções para saborear em ocasiões especiais, e essa versão de lentilha pode ser perfeita para o seu Natal. Aprenda essa receita assistindo ao conteúdo do canal “Tastemade Brasil”.

