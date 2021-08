Reprodução: Alto Astral 5 receitas suculentas de frango assado com acompanhamentos

O almoço de domingo é um verdadeiro clássico da semana! Nesse dia, além das conversas em família, o cardápio é sempre um espetáculo à parte. Ainda que a cada dia surjam novas receitas, alguns pratos são clássicos dessa refeição, como é o caso da macarronada e do frango assado.

Ninguém resiste a essa dupla em pleno domingão, não é mesmo? Pensando nisso, o Alto Astral selecionou 5 receitas suculentas de frango assado com acompanhamentos para você surpreender a todos nesse almoço especial! Bom apetite!

Frango assado com legumes

Tempo: 1h30 (+10min de descanso) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 colheres (sopa) de margarina

4 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 frango inteiro (aproximadamente 1,5kg)

200g de batata-doce em tiras

200g de abóbora em tiras

Alecrim fresco para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, prepare uma pasta com a margarina, o alho, o alecrim, sal e pimenta e esfregue por todo o frango. Coloque em uma forma e reserve. Cozinhe a batata e a abóbora em água fervente com sal por 4 minutos e escorra. Transfira para uma vasilha, adicione sal, pimenta e misture. Distribua ao redor do frango e leve ao forno alto, preaquecido, por 30 minutos. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por mais 30 minutos. Retire o papel e asse até dourar. Deixe descansar por 10 minutos e polvilhe com alecrim fresco. Sirva.

Frango assado com farofa de ovos

Tempo: 1h15 Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 cubo de caldo de frango assado

1 frango inteiro (aproximadamente 1,8kg)

1 cebola inteira sem casca

1 folha de louro

1/2 xícara (chá) de suco de laranja

Farofa

100g de bacon em cubos

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena em cubos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 ovos cozidos picados

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo

Misture a manteiga com o caldo. Tempere o frango com a mistura. Coloque a cebola e o louro no interior do frango e disponha em uma assadeira. Leve ao forno alto, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Regue com o suco e cubra com papel-alumínio. Asse por mais 20 minutos.

Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura, mexendo até dourar. Escorra sobre papel absorvente. Derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio, e refogue a cebola por 2 minutos. Acrescente a farinha, sal, pimenta e misture.

Tire do fogo e misture o bacon, os ovos e a salsa. Coloque em uma travessa com o frango. Regue o frango com o molho da assadeira e sirva.

Frango assado com batatas ao suco de laranja

Tempo: 2h10 (+6h de geladeira) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 frango inteiro grande (com aproximadamente 2 kg)

4 colheres (sopa) de azeite

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 talo de salsão picado

1 ramo de alecrim picado

Suco de 3 laranjas

Sal a gosto

300g de batata-bolinha pré-cozida

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com o azeite, o alho, a cebola, o salsão, o alecrim, o suco e sal. Cubra e deixe descansar por 6 horas na geladeira, virando na metade do tempo. Transfira para uma forma com a marinada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora. Retire o papel, espalhe as batatas polvilhadas com sal ao redor do frango e volte ao forno por 40 minutos ou até assar e dourar. Retire, transfira para uma travessa e sirva em seguida.

Frango assado com farofa amarelinha

Tempo: 2h30 (+2h de descanso) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1 ramo de alecrim picado

1 envelope de caldo de galinha em pó

2 colheres (sopa) de mel

Suco de 3 laranjas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 frango inteiro (com aproximadamente 2,2 kg)

Farofa

4 colheres (sopa) de manteiga

100g de bacon picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 pimentão vermelho picado

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

4 xícaras (chá) de farinha de milho

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o alho, o alecrim, o caldo de galinha, o mel, o suco, sal e pimenta. Regue o frango com esta mistura em uma tigela, cubra e deixe descansar por 2 horas. Para a farofa, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite o bacon, a cebola, o alho, o pimentão e a cenoura por 3 minutos. Adicione a azeitona, a farinha, sal, cheiro-verde e misture. Reserve. Retire o frango do tempero e recheie com metade da farofa. Feche com palitos, transfira para uma forma, regue com a marinada e leve ao forno médio, preaquecido, por 2 horas ou até dourar. Retire do forno, transfira para uma travessa, regue com o caldo da forma e sirva com a farofa restante.

Frango assado com manteiga de ervas e batatas

Tempo: 1h30 Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 batatas médias cortadas em 4 pedaços

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado

2 colheres (sopa) de sálvia picada

2 colheres (sopa) de manjerona ou orégano fresco picado

1 frango inteiro (2 kg)

Modo de preparo

Cozinhe a batata em água fervente com sal por 3 minutos e escorra. Em uma vasilha, misture a manteiga, o alho, as ervas, sal e pimenta. Tempere o frango por dentro e por fora com a mistura e coloque em uma forma com as batatas. Leve ao forno alto, preaquecido, por 30 minutos. Abaixe a temperatura para média e asse por mais 30 minutos. Transfira para uma travessa e sirva.

