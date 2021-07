Reprodução: Alto Astral 5 receitas saborosas e fáceis de pão sem glúten

Nada melhor do que comer um pão fresquinho no café da manhã ou no lanche da tarde, não é mesmo? No entanto, a grande maioria dos alimentos à base de farinha de trigo, como é o caso do pão, possue glúten, uma proteína composta pela mistura de cadeias proteicas longas de gliadina e glutenina.

Controversa, a proteína pode gerar intolerância até mesmo em pessoas que não são diagnosticadas como como celíacas (indivíduos que apresentam uma reação imunológica à ingestão do glúten) e costuma ser associada ao emagrecimento – há quem argumente que uma dieta livre de glúten pode contribuir para a perda de peso, apesar de ainda não existirem dados que comprovem tal teoria.

Assim, com as Olimpíadas chegando, muita gente passa a se interessar mais por esportes e com a vida fitness; consequentemente, essas pessoas costumam ficar mais atentas aos alimentos consumidos e acabam adotando uma alimentação cada vez mais regrada. E, em muitos casos, o glúten é cortado do prato.

Contudo, se você se ama um pão quentinho, mas tem algum tipo de ressalva em relação ao glúten, confira 5 receitas fáceis, livres de glúten e com ingredientes saudáveis para você comer sem culpa enquanto assiste aos Jogos de Tóquio!

Pão de arroz sem glúten

Tempo: 1h (+4h de molho) Dificuldade: 8 porções Rendimento: Fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz cru, lavado e escorrido

4 ovos

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o arroz e cubra com água. Deixe de molho por 4 horas. Escorra e bata o arroz no liquidificador com os ovos, o leite, o óleo, o sal e o fermento até ficar homogêneo. Transfira para uma forma de bolo inglês média untada e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Deixe amornar, desenforme e sirva em seguida.

Pão com castanhas sem glúten

Tempo: 50min (+1h de descanso) Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3/4 de xícara (chá) de água morna

3 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga amolecida

3 e 1/2 xícara (chá) de farinha de arroz (aproximadamente)

1 colher (chá) de goma xantana

1 envelope de fermento biológico granulado (11g)

1/2 xícara (chá) de castanha de caju picada

1/2 xícara (chá) de castanha-do-pará picada

Óleo e farinha de arroz para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes na ordem em que aparecem na receita e misture até a massa ficar homogênea. Coloque em 2 formas de bolo inglês médias untadas e enfarinhadas. Deixe descansar por 1 hora e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Pão de mandioquinha sem glúten

Tempo: 1h (+1h de descanso) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

250g de mandioquinha cozida

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de margarina

1 tablete de fermento biológico fresco (15g)

1/2 xícara (chá) de água morna

2 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de fécula de batata

1 xícara (chá) de farinha de arroz

1 colher (café) de goma xantana

Margarina e farinha de arroz para untar e enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioquinha, o açúcar, o sal, a margarina, o fermento, a água e os ovos. Transfira para uma tigela e com uma colher misture a fécula de batata, a farinha de arroz e a goma xantana. Transfira para uma forma de bolo inglês de 27 cm x 12 cm untada e enfarinhada, cubra e deixe descansar por 1 hora. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Pão de espinafre sem glúten

Tempo: 1h Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

15g de fermento biológico fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

1 e 1/4 de xícara (chá) de água morna

1/2 colher (sopa) de sal

1 ovo

1 xícara (chá) de folhas de espinafre cruas

6 colheres (sopa) de óleo de coco

6 colheres (sopa) de fécula de batata

2 colheres (chá) de goma xantana

3 xícaras (chá) de farinha de arroz (aproximadamente)

Óleo e farinha de arroz para untar

1 gema para pincelar

Modo de preparo

No liquidificador bata o fermento, o açúcar, a água, o sal, o ovo, o espinafre e o óleo. Transfira para uma tigela e misture a fécula e a goma. Adicione, aos poucos, a farinha de arroz, sovando até desgrudar levemente das mãos. Se necessário, acrescente mais. Modele o pão e coloque em uma forma untada e enfarinhada. Deixe descansar por 1 hora. Pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Deixe esfriar e sirva.

Pão de ervas sem glúten

Tempo: 45min Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de arroz

1 xícara (chá) de maisena

1 xícara (chá) de iogurte natural integral

2 ovos

1 colher (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de ervas finas

2 colheres (chá) de sal

2 colheres (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de arroz para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e mole. Coloque em uma forma de bolo inglês grande, untada e polvilhada com farinha de arroz e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Retire, espere amornar, desenforme e sirva.

