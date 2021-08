Reprodução: Alto Astral 5 receitas de canjica para provar em qualquer época do ano

À base de milho-verde, leite de coco, leite e açúcar, o resultado não podia ser outro: a famosa canjica . Além de ser uma sobremesa perfeita para os dias mais frios, ela também é super fácil de ser feita!

Sem contar que a receita clássica é tão deliciosa e querida pelos brasileiros que não precisa ser degustada apenas no mês da Festa Junina, não é mesmo?

Assim, se você é fã da comemoração que acontece na época de São João, mas não quer esperar esse tempão para comer as comidas típicas, confira essa lista com receitas diferentes de canjica ! Desde doces até salgadas, ninguém vai resistir as gostosuras dessa sobremesa. Veja:

Canjica romeu e julieta

Tempo: 1h (+1h de descanso) (+2h de geladeira) Rendimento: 10 Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de milho para canjica

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

200g de queijo de minas padrão ralado

1 lata de leite condensado

1 e 1/2 xícara (chá) de goiabada cremosa

Modo de preparo

Coloque a canjica em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 10 horas. Escorra, coloque em uma panela de pressão e cubra com água. Tampe e cozinhe por 30 minutos, em fogo baixo, após começar a chiar. Desligue e abra a panela depois de sair toda a pressão. Adicione o açúcar, o leite, o leite condensado e cozinhe por mais 5 minutos ou até amaciar. Desligue o fogo e misture o queijo de minas ralado. Em taças individuais, faça uma camada de goiabada cremosa no fundo e por cima uma camada com a canjica. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Canjica de beijinho

Tempo: 1h20 (+10h de molho) (+2h de geladeira) Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 xícaras (chá) de milho para canjica

3 xícaras (chá) de leite

Coco ralado e cravo-da-índia para decorar

Beijinho

2 latas de leite condensado

200g de coco ralado

4 colheres (sopa) de margarina

Modo de preparo

Coloque a canjica em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 10 horas. Escorra, coloque em uma panela de pressão grande, cubra com água, tampe e cozinhe por 30 minutos, em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Espere a pressão sair naturalmente e abra a panela. Reserve.

Para o beijinho, coloque em uma panela o leite condensado, o coco, a margarina e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue e reserve. Volte a canjica para o fogo, adicione o leite e o beijinho pronto e cozinhe por mais 10 minutos. Decore com coco e cravo-da-índia, espere amonar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva.

Canjica com doce de leite e amendoim

Tempo: 1h (+2h de molho) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 xícaras (chá) de milho para canjica

6 xícaras (chá) de água

2 cravos-da-índia

1,5 litro de leite

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

1/2 xícara (chá) de amendoim torrado sem casca picado

Modo de preparo

Deixe o milho de molho em água por 2 horas. Escorra e despeje em uma panela. Cubra com a água, acrescente o cravo e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até a água evaporar. Despeje o leite quente, o açúcar, o leite condensado e cozinhe até o caldo engrossar e o milho amaciar.

Despeje em uma travessa e acrescente o doce de leite às colheradas. Faça movimentos em ondas para mesclar. Polvilhe com o amendoim e sirva em temperatura ambiente ou morna.

Canjica com leite condensado cozido

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

300g de milho para canjica branca

1 litro de água

1 canela em pau pequena

2 cravos-da-índia

1 litro de leite

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 lata de leite condensado

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Coloque o milho para canjica na panela de pressão. Acrescente a água, a canela e o cravo. Tampe e cozinhe por 20 minutos, em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Desligue, espere a pressão sair naturalmente e despeje o conteúdo em uma panela grande.

Acrescente o leite, o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, por 30 minutos ou até a canjica amaciar e o caldo engrossar. Reserve. Coloque a lata de leite condensado sem o rótulo em uma panela de pressão e cubra com água. Tampe e cozinhe por 20 minutos, em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Desligue, espere a pressão sair e deixe a lata esfriar completamente antes de abrir.

Misture o leite condensado cozido à canjica e despeje em um refratário médio. Polvilhe com canela e sirva, se desejar, decorada com canela em pau.

Canjica-cajuzinho

Tempo: 1h20 (+10h de molho) (+2h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de milho para canjica

2 xícaras (chá) de açúcar

3 vidros de leite de coco (600ml)

1 xícara (chá) de leite em pó

2 cravos-da-índia

1 xícara (chá) de amendoim torrado sem pele

Amendoim torrado sem pele e canela em pó para decorar

Modo de preparo

Coloque a canjica em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 10 horas. Escorra, coloque em uma panela de pressão e cubra com água. Tampe e cozinhe por 30 minutos, em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Espere a pressão sair naturalmente e abra a panela. Adicione o açúcar, o leite de coco, o leite em pó, o cravo, o amendoim e cozinhe por mais 10 minutos ou até amaciar. Decore com amendoim e canela em pó e leve à geladeira por 2 horas. Sirva.

