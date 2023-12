Foto: Reprodução 5 receitas de Ano-Novo para atrair boa sorte e dinheiro

O ano de 2024 está chegando e com o Ano-Novo, vem os desejos de prosperar financeiramente e profissionalmente, não é mesmo? Dizem que há alguns alimentos e pratos que podem conferir boa sorte e prosperidade se consumidos no réveillon , ajudando você a ganhar mais dinheiro. Quer saber quais? Nós vamos te contar.

É possível montar uma ceia de Ano-Novo pensada para atrair prosperidade financeira, dar um chega pra lá no aperto financeiro e garantir que o ano seguinte seja de muita fartura e sucesso monetário. Para isso, vamos te ajudar! Leia até o final.

5 receitas de ceia de Ano-Novo para atrair boa sorte e dinheiro

Listamos algumas das receitas que podem ajudar você a atrair novas energias de prosperidade e sorte para o seu réveillon.

1. Arroz com lentilha e cebolas douradas

Esse prato é um dos grandes clássicos do Réveillon e se consagra como uma opção indispensável para quem deseja atrair boa sorte e prosperidade financeira , além de ser um prato saboroso e fácil de fazer! Confira o conteúdo produzido pelo canal “Na Cozinha Com O Seilá” e aprenda a fazer essa maravilha:

2. Lentilhas com bacon e calabresa

Mais uma variação de prato que leva a lentilha, essa versão da iguaria é ideal para ser acompanhamento de assados! Carregando os mesmos significados de boa sorte e prosperidade , esse prato pode ser uma excelente pedida. Confira o modo de preparo assistindo ao vídeo do canal do YouTube “Cozinha da Wilza”:

3. Pernil suíno assado

Mais uma opção de prato que evoca a boa sorte e a prosperidade, a carne de porco se consagra como uma das mais populares no período de Ano-Novo! Assista ao vídeo produzido pelo canal do YouTube “Ana Zambrim”:

4. Tender ao molho de romã

Quer atrair dinheiro de forma certeira? Consumir romã no Ano-Novo pode ser a pedida certa! Essa fruta evoca prosperidade financeira e pode ser usada para uma série de pratos, um dos mais populares é o tender ao molho de romã. Saiba como preparar essa receita assistindo ao vídeo do canal do YouTube “American Recipes”:

5. Torta de nozes

As nozes são símbolo de fatura e podem ser consumidas para evocar mais prosperidade financeira para o ano que está chegando! Assista ao vídeo produzido pelo canal do Youtube Receitas com a Joyce:

