Reprodução: Alto Astral 5 receitas com polenta para provar ainda hoje!

Muito utilizada na culinária italiana, a polenta é uma excelente fonte de carboidrato para quem procura substituir pratos com glúten. Além de ser um alimento ótimo para a saúde, principalmente para o bom funcionamento dos rins, coração e pulmões, ela é perfeita para comer em qualquer refeição do dia e pode ser consumida em uma extensa variedade de receitas.

Ademais, a iguaria à base de milho possui poucas calorias e pode entrar facilmente na sua dieta. Sendo assim, separe o avental e confira 5 receitas nutritivas e saborosas com polenta:

Polenta recheada com linguiça, queijo e couve

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de fubá pré-cozido

2 e 1/3 de xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Molho

1 colher (sopa) de óleo

4 gomos de linguiça suína sem pele esmigalhada

1 cebola em cubos

2 dentes de alho picados

4 tomates em cubos

Sal, pimenta-do-reino e manjericão fresco a gosto

Couve

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

1 maço de couve fatiado

Sal, pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o molho, aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e refogue a linguiça por 5 minutos. Adicione a cebola, o alho e frite até dourar. Acrescente o tomate, sal, pimenta e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue, misture manjericão e reserve. Aqueça uma frigideira com a manteiga e o azeite, em fogo alto, e refogue a couve por 2 minutos. Tempere com sal, pimenta e reserve.

Dissolva a polenta na água, despeje em uma panela com o leite, sal, pimenta e leve ao fogo baixo, mexendo até levantar fervura. Cozinhe por 5 minutos, misture a manteiga e desligue. Em um refratário médio, faça uma camada de polenta, uma de molho, uma de polenta, uma de couve, outra de polenta e finalize com molho. Espalhe a muçarela e leve ao forno alto, preaquecido, por 15 minutos. Retire e sirva.

Polenta com frango, quiabo e milho

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h20 Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1,2kg de frango em pedaços

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

4 colheres (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 colher (café) de colorau

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 cubo de caldo de galinha

2 tomates picados

2 espigas de milho verde em rodelas

300g de quiabo picado

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Polenta

2 xícaras (chá) de fubá pré-cozido

6 e 1/2 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de legumes

Sal a gosto

Modo de preparo

Para a polenta, dissolva o fubá em 2 xícaras (chá) da água e reserve. Leve uma panela ao fogo médio com a água restante, o caldo de legumes e deixe ferver. Junte o fubá dissolvido, sal e cozinhe por 5 minutos ou até engrossar levemente, mexendo. Desligue e reserve em um refratário médio. Tempere o frango com o alho, o suco, sal e pimenta. Aqueça uma panela com o óleo, em fogo alto, e frite o frango e a cebola até dourar. Adicione o colorau, o extrato, o caldo de galinha, o tomate e refogue por 3 minutos. Junte o milho, água e cozinhe por 20 minutos com a panela tampada. Junte o quiabo, acerte o sal e cozinhe por mais 15 minutos ou até amaciar. Espalhe sobre a polenta, polvilhe com cheiro-verde, com parmesão e sirva.

Polenta gratinada com costela

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h30 Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Você viu?

Ingredientes

3 colheres (sopa) de óleo

1kg de costela limpa em pedaços e desossada

1 cebola em cubos

2 dentes de alho picados

1/2 xícara (chá) de extrato de tomate

3 xícaras (chá) de água fervente

5 tomates sem pele e sem sementes em cubos

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Polenta

1 e 1/2 xícara (chá) de flocos de milho pré-cozido

3 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de leite

1 cubo de caldo de costela

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Para o molho, aqueça uma panela de pressão grande, em fogo alto, com o óleo e doure a costela. Acrescente a cebola, o alho e frite por 3 minutos ou até dourar. Adicione o extrato de tomate e frite por 2 minutos. Despeje a água, o tomate, o louro, sal, pimenta e tampe. Cozinhe por 50 minutos, em fogo médio, depois de iniciada a pressão e desligue. Deixe esfriar, retire toda a carne, desfie e volte para a panela. Tempere com cheiro-verde e reserve.

Para a polenta, dissolva os flocos de milho em 1 xícara (chá) da água e despeje em uma panela. Acrescente o leite, o restante da água, o caldo de costela, sal, pimenta e leve ao fogo baixo, mexendo, até levantar fervura. Cozinhe por 5 minutos e desligue. Em um refratário grande, intercale camadas de polenta, de molho de costela e de Catupiry®, terminando em polenta. Polvilhe com o queijo e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Polvilhe com cheiro-verde e sirva.

Polenta recheada com ragu de linguiça

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de fubá pré-cozido

6 xícaras (chá) de água morna

1 cubo de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de manteiga

Manteiga para untar

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Ragu de linguiça

4 colheres (sopa) de óleo

600g de linguiça toscana sem pele picada

1 cebola picada

4 colheres (sopa) de vinho tinto seco

2 tomates picados

1 lata de molho de tomate (340g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o ragu de linguiça, aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e frite a linguiça até dourar. Adicione a cebola, o vinho, o tomate e refogue por 3 minutos. Junte o molho de tomate, tempere com sal, pimenta e cozinhe por 5 minutos. Desligue e reserve. Dissolva o fubá em metade da água e reserve. Leve uma panela ao fogo médio com a água restante e o caldo de legumes até ferver. Adicione o fubá dissolvido, a manteiga e cozinhe, mexendo, até engrossar. Em uma forma de buraco no meio de 26 cm de diâmetro untada, espalhe parte da polenta no fundo e laterais.

Dentro dessa camada, coloque 3/4 do ragu e, por cima, o restante da polenta. Cubra e deixe esfriar até endurecer. Desenforme em uma travessa, coloque o restante do molho no centro da polenta e na lateral. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

Polenta empanada com bacon

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h (+6h de geladeira) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 e 1/2 xícaras de fubá pré-cozido

5 xícaras (chá) de água

150g de bacon em cubos pequenos

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

Óleo para untar e fritar

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha Panko

Modo de preparo

Dissolva o fubá em 3 xícaras (chá) da água. Em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até começar a dourar. Junte o alho e frite por 2 minutos. Adicione a água restante, sal e, assim que levantar fervura, junte o fubá dissolvido. Mexa sem parar até levantar fervura e engrossar. Cozinhe por 10 minutos, mexendo. Transfira para uma forma média untada, alisando. Deixe esfriar, cubra com filme plástico e leve à geladeira por 6 horas. Corte a polenta em tiras, passe pela farinha de trigo, pelos ovos e pela Panko. Frite em óleo quente, aos poucos, até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva com molho rosé, se desejar.

Receitas: Guia da Cozinha