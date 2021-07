Reprodução: Alto Astral 5 receitas com muito chocolate que vão te deixar morrendo de vontade

Ah, o chocolate… branco, preto, crocante, meio-amargo ou recheado, não importa! Independentemente da versão, é praticamente impossível resistir a uma deliciosa barra do doce. Quando pensamos, então, em todas as possibilidades de recheios e coberturas que podemos fazer usando esse ingrediente, as coisas ficam ainda mais irresistíveis!

Mesmo sendo difícil encontrar alguém que não goste de chocolate, existem pessoas que não se contentam apenas em gostar e são verdadeiras apaixonadas pelo doce. Se você se encaixa nesse segundo grupo, aqui vai um aviso: as receitas de hoje são para você!

Adoce seu dia de uma vez por todas com essas 5 receitas que levam MUITO chocolate! A regra é deliciar-se sem moderação, viu?

Pavê de cookies com chocolate

Tempo: 30min (+2h de geladeira) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de pó para pudim instantâneo sabor chocolate (50g)

2 latas de creme de leite

6 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 pacote de biscoito cookies com gotas de chocolate (180g)

Biscoitos cookies com gotas de chocolate quebrados para decorar

Modo de preparo

Bata no liquidificador o pudim, o creme de leite, o leite em pó e o cacau até ficar homogêneo. Em um refratário médio, intercale camadas de biscoito quebrado grosseiramente e de creme de chocolate, terminando em creme de chocolate. Decore com biscoitos e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Lasanha de chocolate com morango

Tempo: 40min (+4h20 de congelador) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) rasa de maisena

1 litro de leite

2 gemas

1 colher (sopa) de margarina

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 lata de creme de leite

400g de massa para pastel

2 xícaras (chá) de morangos lavados e picados

Margarina para untar

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó para polvilhar

Raspas de chocolate ao leite para decorar

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo

Para o creme de chocolate, leve ao fogo o leite condensado, a maisena dissolvida no leite, as gemas, a margarina e o chocolate em pó, mexendo sempre até engrossar. Tire do fogo, misture o creme de leite e reserve. Unte um pirex com margarina, coloque uma camada de massa, espalhe o creme, salpique com os morangos, coloque a massa, creme, morangos, finalizando com a massa. Leve para assar em forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Polvilhe com o chocolate em pó e decore com as raspas de chocolate e o morango. Deixe descansar por 15 minutos e sirva.

Mousse-pavê de chocolate branco

Tempo: 45min (+2h de geladeira) Rendimento : 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1/2 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de chocolate branco picado

3 xícaras (chá) de creme de leite

2 pacotes de biscoito maisena sabor chocolate (400g)

Raspas de chocolate branco e ao leite para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe hidratar por 5 minutos. Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver. Derreta o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, despeje no liquidificador e bata com a gelatina dissolvida e o creme de leite até homogeneizar. Em um refratário médio, intercale camadas de biscoitos e de mousse, terminando em mousse. Decore com raspas de chocolates e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Cheesecake de chocolate no copinho

Tempo: 40min (+1h de geladeira)

Rendimento: 10 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de rosquinhas de chocolate trituradas

2 xícaras (chá) de morangos picados

Chantilly pronto para decorar

Creme

1 e 1/2 xícara (chá) de cream cheese

1 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo derretido

1 caixa de creme de leite (200g)

1 colher (sopa) de rum

Modo de preparo

Para o creme de chocolate, misture todos os ingredientes, batendo com um batedor manual até ficar homogêneo. Para a montagem, em copinhos individuais médios, coloque um pouco de rosquinha triturada no fundo e por cima coloque o creme de chocolate. Cubra com morangos picados e leve à geladeira por 1 hora. Retire e decore com chantilly para servir.

Torta de caramelo com chocolate

Tempo: 45min (+2h de geladeira)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 pacote de biscoito recheado sabor chocolate com baunilha (264g)

2 colheres (sopa) de manteiga

1 clara

Chocolate branco derretido para decorar

Caramelo

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Cobertura

300g de chocolate meio amargo picado

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo

Triture o biscoito no liquidificador, usando a tecla pulsar, e misture com a manteiga e a clara até formar uma farofa úmida. Forre uma forma de aro removível, canelada de 22 cm de diâmetro e leve ao forno médio, preaquecido, por 8 minutos. Retire e deixe esfriar.

Para o caramelo, leve uma panela ao fogo baixo com o açúcar e a água até derreter o açúcar e ficar com cor dourada. Adicione a manteiga e o creme de leite fresco, com cuidado, mexendo até homogeneizar e encorpar. Espalhe sobre a massa da torta e leve à geladeira por 1 hora.

Derreta o chocolate no micro-ondas e misture com o creme de leite até homogeneizar. Espalhe sobre a camada de caramelo na forma e volte à geladeira por 1 hora. Desenforme, decore com chocolate branco derretido, fazendo fios, e sirva em seguida.

