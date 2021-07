Reprodução: Alto Astral 5 reality shows da Netflix para você maratonar com os seus amigos!

Para quem é viciado em reality show , nada melhor do que ter um leque de opções na hora de escolher qual produção assistir, não é mesmo? Ainda mais no Dia do Amigo , 20, o ideal é você se juntar com os(as) seus(suas) parceiros(as) e maratonar aquele programa que vocês amam.

Mas apesar do distanciamento social, ainda necessário, é possível ficar debaixo das cobertas com os seus amigos! A solução é apostar nas videochamadas para rir e manter a conversa em dia.

Assim, para não deixar a comemoração passar batido, vale usar o Google Meet, Teams ou Zoom para chamar os seus amigos e assistir a esses 5 reality shows que vão animar o seu astral:

Brincando com Fogo Brasil (2021 – )

Reprodução / Nikhol Esteras – Netflix

Após diversos programas que giram em torno da pegação, o Brincando com Fogo Brasil faz diferente. Estreando dia 21 de julho, o programa reúne doze solteiros numa casa paradisíaca. Assim como na versão original (temporadas 1 e 2 já disponíveis na Netflix), bebidas e curtição à vontade, porém, não é permitido beijar na boca , nem carinhos “quentes” e muito menos ter relações sexuais.

O prêmio é de R$ 500 mil. Porém, o valor é descontado a cada infração cometida, ou seja, os participantes correm o risco de chegar ao final do programa zerados se agirem no impulso do momento. O programa também conta com uma assistente virtual que vigia a todos por 24 horas!

Sexy Beasts (2021 – )

Reprodução / Instagram @sexybeastsdating

Já pensou em ir ao um encontro e o seu par chega usando aquelas maquiagens típicas dos filmes de ficção científica? Aposto que não, mas a Netflix foi além e criou um reality onde todos os participantes têm uma dinâmica de encontros usando maquiagem prostética.

Com a estreia também marcada para o dia 21 do julho, os indivíduos vão para encontros transformados em animais e criaturas fantásticas. A ideia da produção é o participante focar na personalidade do par, visto que a sua aparência estará totalmente transformada.

Você viu?

Sugar Rush (2018 -)

Reprodução / Instagram @ana_mariella

Você e seus amigos são apaixonados por programas de culinária? Então esse reality é para vocês! Já na terceira temporada, Sugar Rush é um programa em que cozinheiros profissionais se enfrentam em desafios gastronômicos. Em cada episódio há um tema para ser obedecido, feito em três rodadas de sobremesas: cupcakes, confeitaria e bolo .

The Circle Brasil (2020 -)

Reprodução / Instagram @thecirclebrasill/ Netflix

Versão brasileira do reality britânico, o programa reuniu nove participantes, reais ou fakes, que vivem cada um em um apartamento e disputam um prêmio de cerca de R$300 mil. As interações acontecem através de uma rede social chamado ‘Circle’ e nele são feitos os grupos das alianças. Ganha a competição quem for o mais popular no ‘Circle’.

Na primeira temporada, quem levou o prêmio foi Marina Gregory, ex-participante do De Férias com Ex Brasil: Celebs .

Jogo da Lava (2020 -)

Reprodução / Instagram @alyssa_sabo / Netflix

Esse reality é o programa mais quente da Netflix! A produção norte-americana é baseada em uma brincadeira de criança bastante conhecida, que consiste em nunca pisar no chão, visto que ele seria ‘de lava’. Isso significa que é os participantes precisam escalar e pular pelos móveis da casa , se pendurar, se prender às janelas, entre várias outras coisas.

Agora é só chamar o seu amigo ou amiga, dar o play e se divertir!